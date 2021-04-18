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ЗМІ розповіли, чому Байдена відмовляли вводити санкції проти РФ

18 квітня 2021, 13:53

За даними видання The Wall Street Journal, єдності в Білому домі щодо введення президентом Байденом нового пакету санкцій не було в принципі.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Деякі чиновники в Білому домі радили президенту США Джо Байдена не використовувати кібератаку на проект SolarWinds як привід для нових санкцій проти Росії. Про це в неділю, 18 квітня, пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, відразу кілька офіційних осіб попереджали американського лідера, що нові санкції можуть призвести до того, що США зіткнуться із засудженням з боку інших країн через власну діяльність в кіберсфері.

Експерти вказують на те, що історію зі зломом програмного забезпечення SolarWinds правильніше розцінювати як приклад кібершпіонажу, а не хакерської атаки. У той же час західні розвідувальні структури проводять подібні інциденту з SolarWinds операції з кібершпіонажу.

"Складне питання зводиться до того, чим (інцидент — Главред) з SolarWinds відрізняється від високотехнологічних розвідувальних операцій (міжнародного розвідувального Альянсу — Главред) Five Eyes (до нього входять США, Австралія, Канада, Нова Зеландія і Великобританія — Главред)", — пояснив експерт і професор Університету Джонса Хопкінса Томас рід.

читайте такожУ Байдена готують новий удар по Путіну: ЗМІ з'ясували, кого торкнуться санкції

Відносини США і Росії:

  • У вівторок, 13 квітня, відбувся телефонна розмова президента США Джо Байдена і російського глави держави Володимира Путіна. Байден закликав Путіна знизити напруженість біля українських кордонів і заявив про підтримку Києва. При цьому глава Білого дому запропонував президенту РФ провести зустріч на території однієї з країни Європи.
  • 15 квітня Вашингтон вдарив новими санкціями по Москві. Обмеження запустили проти 6 російських технологічних компаній, 32 фізичних і юридичних осіб за звинуваченням у причетності до втручання в американський виборчий процес і кібератаках. Крім того, США вирішили видворити 10 російських дипломатів.
  • 16 квітня Росія прийняла рішення ввести відповідні санкції проти США. Зокрема, Москва вирішила вислати 10 американських дипломатів. МЗС РФ опублікував список американських чиновників, яким заборонили в'їзд на територію Російської держави. Також російська влада порадила американському послу Джону Саллівану відправитися до Вашингтона.
новини США санкції проти Росії Джо Байден
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