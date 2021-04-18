ЗМІ розповіли, чому Байдена відмовляли вводити санкції проти РФ

Джо Байден / Reuters

Деякі чиновники в Білому домі радили президенту США Джо Байдена не використовувати кібератаку на проект SolarWinds як привід для нових санкцій проти Росії. Про це в неділю, 18 квітня, пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, відразу кілька офіційних осіб попереджали американського лідера, що нові санкції можуть призвести до того, що США зіткнуться із засудженням з боку інших країн через власну діяльність в кіберсфері.

Експерти вказують на те, що історію зі зломом програмного забезпечення SolarWinds правильніше розцінювати як приклад кібершпіонажу, а не хакерської атаки. У той же час західні розвідувальні структури проводять подібні інциденту з SolarWinds операції з кібершпіонажу.

"Складне питання зводиться до того, чим (інцидент — Главред) з SolarWinds відрізняється від високотехнологічних розвідувальних операцій (міжнародного розвідувального Альянсу — Главред) Five Eyes (до нього входять США, Австралія, Канада, Нова Зеландія і Великобританія — Главред)", — пояснив експерт і професор Університету Джонса Хопкінса Томас рід.

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