СМИ рассказали, почему Байдена отговаривали вводить санкции против РФ

По данным издания The Wall Street Journal, единства в Белом доме насчет введения президентом Байденом нового пакета санкций не было в принципе.
Некоторые чиновники в Белом доме советовали президенту США Джо Байдена не использовать кибератаку на проект SolarWinds как повод для новых санкций против России. Об этом в воскресенье, 18 апреля, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, сразу несколько официальных лиц предупреждали американского лидера, что новые санкции могут привести к тому, что США столкнутся с осуждением со стороны других стран из-за собственной деятельности в киберсфере.
Эксперты указывают на то, что историю со взломом программного обеспечения SolarWinds правильнее расценивать как пример кибершпионажа, а не хакерской атаки. В то же время западные разведывательные структуры проводят подобные инциденту с SolarWinds операции по кибершпионажу.
"Сложный вопрос сводится к тому, чем (инцидент — Главред) с SolarWinds отличается от высокотехнологичных разведывательных операций (международного разведывательного альянса — Главред) Five Eyes (в него входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания — Главред)", — объяснил эксперт и профессор Университета Джонса Хопкинса Томас Рид.
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Отношения США и России:
- Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина. Байден призвал Путина снизить напряженность у украинских границ и заявил о поддержке Киева. При этом глава Белого дома предложил президенту РФ провести встречу на территории одной из страны Европы.
- 15 апреля Вашингтон ударил новыми санкциями по Москве. Ограничения запустили против 6 российских технологических компаний, 32 физических и юридических лиц по обвинению в причастности к вмешательству в американский избирательный процесс и кибератаках. Кроме того, США решили выдворить 10 российских дипломатов.
- 16 апреля Россия приняла решение ввести ответные санкции против США. В частности, Москва решила выслать 10 американских дипломатов. МИД РФ опубликовал список американских чиновников, которым запретили въезд на территорию российского государства. Также российские власти посоветовали американскому послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон.