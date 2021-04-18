СМИ рассказали, почему Байдена отговаривали вводить санкции против РФ

Джо Байден / Reuters

Некоторые чиновники в Белом доме советовали президенту США Джо Байдена не использовать кибератаку на проект SolarWinds как повод для новых санкций против России. Об этом в воскресенье, 18 апреля, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, сразу несколько официальных лиц предупреждали американского лидера, что новые санкции могут привести к тому, что США столкнутся с осуждением со стороны других стран из-за собственной деятельности в киберсфере.

Эксперты указывают на то, что историю со взломом программного обеспечения SolarWinds правильнее расценивать как пример кибершпионажа, а не хакерской атаки. В то же время западные разведывательные структуры проводят подобные инциденту с SolarWinds операции по кибершпионажу.

"Сложный вопрос сводится к тому, чем (инцидент — Главред) с SolarWinds отличается от высокотехнологичных разведывательных операций (международного разведывательного альянса — Главред) Five Eyes (в него входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания — Главред)", — объяснил эксперт и профессор Университета Джонса Хопкинса Томас Рид.

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