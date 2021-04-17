СМИ узнали о позиции РФ по встрече Путина и Байдена после санкций США

В США назвали санкции России "достойными сожаления" / Reuters

Ответные санкции России против Соединенных Штатов Америки свидетельствуют о конфронтационной линии Москвы. Такие действия вызывают сожаление в Вашингтоне. Американская сторона не стремится к эскалации ситуации, однако может пойти на ответные меры в связи с подобными событиями. Несмотря на продолжение противостояния, россияне не отказываются от проведения встречи президента РФ Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом.

Как сообщает информагентство Reuters, в Вашингтоне не исключают ответных действий в связи с антиамериканскими санкциями, которые запустила Россия. Ответные меры россиян в США называют "эскалационными" и "достойными сожаления".

"Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные меры России против США", - говорится в заявлении представителя Госдепа.Читайте такжеУ Лаврова предупредили о срыве встречи Путина и Байдена

Издание подчеркивает, что Москва решила нанести ущерб американским интересам, однако идея проведения встречи Байдена и Путина по-прежнему актуальна. В РФ не отказываются от перспективы российско-американских переговоров.

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