СМИ узнали о позиции РФ по встрече Путина и Байдена после санкций США

Действия Москвы направлены на усиление противоречий в американо-российских отношениях, заявили в Госдепе США.
Ответные санкции России против Соединенных Штатов Америки свидетельствуют о конфронтационной линии Москвы. Такие действия вызывают сожаление в Вашингтоне. Американская сторона не стремится к эскалации ситуации, однако может пойти на ответные меры в связи с подобными событиями. Несмотря на продолжение противостояния, россияне не отказываются от проведения встречи президента РФ Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом.
Как сообщает информагентство Reuters, в Вашингтоне не исключают ответных действий в связи с антиамериканскими санкциями, которые запустила Россия. Ответные меры россиян в США называют "эскалационными" и "достойными сожаления".
"Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные меры России против США", - говорится в заявлении представителя Госдепа.Читайте такжеУ Лаврова предупредили о срыве встречи Путина и Байдена
Издание подчеркивает, что Москва решила нанести ущерб американским интересам, однако идея проведения встречи Байдена и Путина по-прежнему актуальна. В РФ не отказываются от перспективы российско-американских переговоров.
Отношения США и России
- Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина. Байден призвал Путина снизить напряженность у украинских границ и заявил о поддержке Киева. При этом глава Белого дома предложил президенту РФ провести встречу на территории одной из страны Европы.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен позже указал, что Байден предлагал Путину провести встречу в ближайшие недели.
- 15 апреля Вашингтон ударил новыми санкциями по Москве. Ограничения запустили против 6 российских технологических компаний, 32 физических и юридических лиц по обвинению в причастности к вмешательству в американский избирательный процесс и кибератаках. Кроме того, США решили выдворить 10 российских дипломатов.
- 16 апреля Россия приняла решение ввести ответные санкции против США. В частности, Москва решила выслать 10 американских дипломатов. МИД РФ опубликовал список американских чиновников, которым запретили въезд на территорию российского государства. Также российские власти посоветовали американскому послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон.