Порада з-за поребрика: Валуєв розлютився на хіт українських фанатів про Путіна на Євро-2020

Микола Валуєв / УНІАН

Депутата Держдуми Миколи Валуєва (у минулому - боксер-чемпіон у суперважкій вазі) обурили дії українських уболівальників у матчі другого туру групи C чемпіонату Європи з футболу проти Північної Македонії, повідомляє Газета. Фанати в дебюті зустрічі виконали знаменитий матірний хіт про президента РФ Володимира Путіна.

Валуєв вважає, росіяни обов'язково відреагують на цю ситуацію. У той же час колишній боксер порадив не прив'язувати ситуацію до конкретної країни.

"Реакція буде, безумовно. Це їх не фарбує, в той час, коли ми вболіваємо за українську збірну. І порівняння тут не на користь українських уболівальників. Не варто шукати тут політичний підтекст, треба від цього абстрагуватися", - сказав депутат.

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Нагадаємо, збірна України зіграла другий і переможний матч на Євро-2020 - у Бухаресті проти Північної Македонії. Під час Цього матчу українські вболівальники виконали відомий хіт "Путін – ху*ло" і все це потрапило в ефір російських телеканалів.

Наступний матч збірної України заплановано на 21 червня. Новим суперником українців стане Австрійська команда.