Совет из-за поребрика: Валуев обозлился на матерный хит украинских фанатов про путина на Евро-2020

Николай Валуев / УНИАН

Депутата Госдумы Николая Валуева (в прошлом ‒ боксер-чемпион в супертяжелом весе) возмутили действия украинских болельщиков в матче второго тура группы C чемпионата Европы по футболу против Северной Македонии, сообщает Газета. Фанаты в дебюте встречи исполнили знаменитый матерный хит про президента РФ Владимира Путина.

Валуев считает, россияне обязательно отреагируют на эту ситуацию. В тоже время бывший боксер посоветовал не привязывать ситуацию к конкретной стране.

"Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться", — сказал депутат.

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Напомним, сборная Украины сыграла второй и победный матч на Евро-2020 – в Бухаресте против Северной Македонии. Во время этого матча украинские болельщики выполнили известный хит "Путин – ху*ло" и все это попало в эфир российских телеканалов.

Следующий матч сборной Украины запланирована на 21 июня. Новым соперником украинцев станет австрийская команда.