"Жалю через рішення вивести війська немає": Байден звернувся до нації з приводу Афганістану

Американські військові не повинні гинути у війні, яку не хочуть вести афганські сили, заявив Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден звернувся до нації з приводу Афганістану та озвучив основні тези щодо ситуації, що склалася із захопленням влади в країні Талібаном. Звернення транслювалося на YouTube-каналі Держдепу США.

Зокрема, Байден зазначив, що "те, що відбувається в Афганістані, засмучує, але жалю про рішення вивести війська немає". На його думку, мета операції США в Афганістані була в тому, щоби запобігти терактам щодо Штатів, і на даний момент вона досягнута.

"Я поїхав до Афганістану майже 20 років тому з чіткими цілями: зловити тих, хто напав на нас 11 вересня 2001 року, і переконатися, що Аль-Каїда не зможе використовувати Афганістан як базу, з якої можна знову атакувати нас. Ми це зробили", - заявив Байден.

За його словами, відмова від виведення військ з Афганістану означала б ескалацію конфлікту і вимагала б присутності тисячі додаткових військових.

"Американські військові не повинні гинути у війні, яку не хочуть вести афганські сили", - заявив Байден.

Реклама

Він вважає, що лідери Афганістану здалися і бігли, а армія розвалилася. США дали афганським військам все, що їм було потрібно, але не змогли забезпечити волею до перемоги.

"США продовжать підтримувати афганський народ, заохочувати регіональну дипломатію, відстоювати права людини", - додав Байден.

Під час свого звернення до нації Байден розкритикував визнання Росією і Китаєм правління "Талібану" в Афганістані. Американський президент зазначив, що Китай і РФ хочуть, щоби Афганістан перетворився на "невизначене болото".

Резюмуючи, президент США заявив, що Америка не повинна втручатися у внутрішні конфлікти інших країн.

"Армія США не повинна вплутуватися у " вічні" військові конфлікти в інших країнах", - заявив Байден.

Закінчив свій виступ глава Білого дому, голосно грюкнувши папкою по столу. Зазначимо, президент США під час свого звернення до нації не відповів на жодне запитання журналістів.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про виведення свого військового контингенту з Афганістану. Повністю американські сили повинні залишити територію країни до 31 серпня.

15 серпня угруповання Талібан оголосила про захоплення столиці Афганістану - Кабула. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані. За останньою на даний момент інформацією, в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії та спецслужб.

читайте такожЛюди гинуть у тиснявах, примотують себе до літаків і падають з висоти: що діється в Афганістані

Китай і Росія мають намір визнати владу талібів в Афганістані та будувати з ними конструктивний діалог. Вони закликають забезпечити мирну передачу владних повноважень у державі. Бойовики ХАМАС з Палестини привітали нову владу в Кабулі і заявили, що виведення американських військ є позитивним сигналом.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала повний провал військової кампанії західної коаліції в Афганістані. На її думку, спроба створити демократичну державу не спрацювала так, як очікувалося.

Рада Безпеки ООН виступила із заявою щодо подій в Афганістані - зокрема, воан закликала припинити бойові дії та створити "новий уряд, єдиний, інклюзивний і представницький - зокрема при повній, рівній та значущій участі жінок".