"Жалю через рішення вивести війська немає": Байден звернувся до нації з приводу Афганістану

Америка не повинна втручатися у внутрішні конфлікти інших країн, заявив Джо Байден.
Президент США Джо Байден звернувся до нації з приводу Афганістану та озвучив основні тези щодо ситуації, що склалася із захопленням влади в країні Талібаном. Звернення транслювалося на YouTube-каналі Держдепу США.
Зокрема, Байден зазначив, що "те, що відбувається в Афганістані, засмучує, але жалю про рішення вивести війська немає". На його думку, мета операції США в Афганістані була в тому, щоби запобігти терактам щодо Штатів, і на даний момент вона досягнута.
"Я поїхав до Афганістану майже 20 років тому з чіткими цілями: зловити тих, хто напав на нас 11 вересня 2001 року, і переконатися, що Аль-Каїда не зможе використовувати Афганістан як базу, з якої можна знову атакувати нас. Ми це зробили", - заявив Байден.
За його словами, відмова від виведення військ з Афганістану означала б ескалацію конфлікту і вимагала б присутності тисячі додаткових військових.
"Американські військові не повинні гинути у війні, яку не хочуть вести афганські сили", - заявив Байден.
Він вважає, що лідери Афганістану здалися і бігли, а армія розвалилася. США дали афганським військам все, що їм було потрібно, але не змогли забезпечити волею до перемоги.
"США продовжать підтримувати афганський народ, заохочувати регіональну дипломатію, відстоювати права людини", - додав Байден.
Під час свого звернення до нації Байден розкритикував визнання Росією і Китаєм правління "Талібану" в Афганістані. Американський президент зазначив, що Китай і РФ хочуть, щоби Афганістан перетворився на "невизначене болото".
Резюмуючи, президент США заявив, що Америка не повинна втручатися у внутрішні конфлікти інших країн.
"Армія США не повинна вплутуватися у " вічні" військові конфлікти в інших країнах", - заявив Байден.
Закінчив свій виступ глава Білого дому, голосно грюкнувши папкою по столу. Зазначимо, президент США під час свого звернення до нації не відповів на жодне запитання журналістів.
Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:
Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про виведення свого військового контингенту з Афганістану. Повністю американські сили повинні залишити територію країни до 31 серпня.
15 серпня угруповання Талібан оголосила про захоплення столиці Афганістану - Кабула. Президент країни змушений був рятуватися втечею.
Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані. За останньою на даний момент інформацією, в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії та спецслужб.
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Китай і Росія мають намір визнати владу талібів в Афганістані та будувати з ними конструктивний діалог. Вони закликають забезпечити мирну передачу владних повноважень у державі. Бойовики ХАМАС з Палестини привітали нову владу в Кабулі і заявили, що виведення американських військ є позитивним сигналом.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала повний провал військової кампанії західної коаліції в Афганістані. На її думку, спроба створити демократичну державу не спрацювала так, як очікувалося.
Рада Безпеки ООН виступила із заявою щодо подій в Афганістані - зокрема, воан закликала припинити бойові дії та створити "новий уряд, єдиний, інклюзивний і представницький - зокрема при повній, рівній та значущій участі жінок".
Талібан
У перекладі "студенти", "учні медресе". Це ісламістська терористична організація, що зародилася в Афганістані серед пуштунів в 1994 році, передає Вікіпедія. Правила Афганістаном з 1996 по 2001 рік і з 2021 року, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.
Ісламський Емірат Афганістан (1996-2001) дипломатично був визнаний трьома державами: Об'єднаними Арабськими Еміратами, Пакистаном і Саудівською Аравією.
Після оголошення про виведення американських військ навесні 2021 року Талібан почав наступ на позиції афганської армії та до серпня встановив контроль над більшою частиною території Афганістану.
15 серпня Талібан зайняв Кабул і оголосив про встановлення контролю на всій території країни.
На підконтрольних територіях Талібан запроваджує норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Під забороною перебуває телебачення, музика і музичні інструменти, образотворче мистецтво, алкоголь, комп'ютери та Інтернет, шахи, біле взуття, обговорення сексу у відкритій формі й багато іншого.
Чоловікам слід було обов'язково носити бороду певної довжини. Жінкам не дозволяли працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі. Крім того, був значно обмежений доступ жінок до освіти.