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Рятувальники терміново евакуюють населення і туристів: Європу охопили масштабні пожежі

4 серпня 2021, 12:49
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У Греції за останню добу там утворилося близько 100 лісових пожеж.

  • Пожары в Греции
    Пожары в Греции Reuters
  • Пожары в Греции
    Пожары в Греции Reuters
  • Пожары в Греции
    Пожары в Греции Reuters
  • Пожары в Греции
    Пожары в Греции Reuters
  • Пожары в Греции
    Пожары в Греции Reuters

Європа у вогні. Відразу в декількох країнах не вщухають сильні лісові пожежі. Масова евакуації туристів і місцевих, десятки знищених будівель і постраждалі від вогню люди.

Як повідомляє влада Греції, за останню добу там утворилося близько 100 лісових пожеж. У передмістях врятовано понад 300 осіб, повністю евакуйовано 8 селищ.

Пожежники також евакуювали дітей з одного з місцевих літніх таборів, а фермери відпускали коней, щоб ті втекли від вогню.

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Як повідомляє Reuters, на нижніх схилах гори Парніта з вогнем боролися понад 300 пожежників; було залучено 35 транспортних засобів і 10 літаків.

Зараз у Греції зафіксували чергову хвилю сильної спеки. Там температура повітря піднялася в одному з районів країни до +46 градусів. Висока температура і сильний вітер в останні дні розпалили понад 100 лісових пожеж. Місцеві і туристи рятуються на пляжах і біля фонтанів.

"Це важкий день для країни, у нас була 81 лісова пожежа за останні 24 години через екстремальні погодні умови", - цитує агентство заступника міністра цивільного захисту Нікоса Хардаліаса.

Як повідомляється, в результаті пожежі була пошкоджена енергосистема, що становить серйозну небезпеку для електропостачання в деяких частинах столичного регіону.

читайте такожУ Греції через потужні пожежі евакуювали кілька сіл, є постраждалі

Пожежа також порушила роботу поїздів, частина національних автомагістралей перекрита.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що при необхідності Україна готова надати необхідну допомогу Греції.

Набирають обертів і лісові пожежі в Хорватії. Вогонь дістався до туристичних регіонів - палає недалеко від міста Трогір. Горять п'ять сотень гектарів лісів і чагарників і загасити полум'я не вдається. Пожежа наблизилася до населених пунктів і траси державного значення. Однак, поки необхідності евакуювати людей влада не бачить.

Як раніше повідомляв Главред, Грецію через 40-градусну спеку спіткали масові лісові пожежі. Тільки за останню добу в країні зафіксовано 46 осередків загоряння.

Греція Хорватія лісова пожежа
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