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Спасатели срочно эвакуируют население и туристов: Европу охватили масштабные пожары

4 августа 2021, 12:49
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В Греции за последние сутки там образовалось около 100 лесных пожаров.

  • Пожары в Греции
    Пожары в Греции Reuters
  • Пожары в Греции
    Пожары в Греции Reuters
  • Пожары в Греции
    Пожары в Греции Reuters
  • Пожары в Греции
    Пожары в Греции Reuters
  • Пожары в Греции
    Пожары в Греции Reuters

Европа в огне. Сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Массовая эвакуации туристов и местных, десятки уничтоженных зданий и пострадавшие от огня люди.

Как сообщают власти Греции, за последние сутки там образовалось около 100 лесных пожаров. В пригородах спасены более 300 человек, полностью эвакуированы 8 поселков.

Пожарные также эвакуировали детей из одного из местных летних лагерей, а фермеры отпускали лошадей, чтобы те бежали от огня.

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По данным Reuters, на нижних склонах горы Парнита с огнем боролись более 300 пожарных; было привлечено 35 транспортных средств и 10 самолетов.

Сейчас в Греции зафиксировали очередную волну сильной жары. Там температура воздуха поднялась в одном из районов страны до +46 градусов. Высокая температура и сильный ветер в последние дни разожгли более 100 лесных пожаров. Местные и туристы спасаются на пляжах и у фонтанов.

"Это трудный день для страны, у нас был 81 лесной пожар за последние 24 часа из-за экстремальных погодных условий", - цитирует агентство заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса.

Как сообщается, в результате пожара была повреждена энергосистема, что представляет серьезную опасность для электроснабжения в некоторых частях столичного региона.

Читайте такжеВ Греции из-за мощных пожаров эвакуировали несколько сел, есть пострадавшие

Пожар также нарушил работу поездов, часть национальных автомагистралей перекрыта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что при необходимости Украина готова оказать необходимую помощь Греции.

Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии. Огонь добрался до туристических регионов — пылает недалеко от города Трогир. Горят пять сотни гектаров лесов и кустарников и потушить пламя не удается. Пожар приблизился к населенным пунктам и трассы государственного значения. Однако, пока необходимости эвакуировать людей власть не видит.

Как ранее сообщал Главред, Грецию из-за 40-градусной жары постигли массовые лесные пожары. Только за последние сутки в стране зафиксировано 46 очагов возгорания.

Греция Хорватия лесной пожар
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