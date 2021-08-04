Спасатели срочно эвакуируют население и туристов: Европу охватили масштабные пожары

Европа в огне. Сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Массовая эвакуации туристов и местных, десятки уничтоженных зданий и пострадавшие от огня люди.

Как сообщают власти Греции, за последние сутки там образовалось около 100 лесных пожаров. В пригородах спасены более 300 человек, полностью эвакуированы 8 поселков.

Пожарные также эвакуировали детей из одного из местных летних лагерей, а фермеры отпускали лошадей, чтобы те бежали от огня.

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По данным Reuters, на нижних склонах горы Парнита с огнем боролись более 300 пожарных; было привлечено 35 транспортных средств и 10 самолетов.

Сейчас в Греции зафиксировали очередную волну сильной жары. Там температура воздуха поднялась в одном из районов страны до +46 градусов. Высокая температура и сильный ветер в последние дни разожгли более 100 лесных пожаров. Местные и туристы спасаются на пляжах и у фонтанов.

"Это трудный день для страны, у нас был 81 лесной пожар за последние 24 часа из-за экстремальных погодных условий", - цитирует агентство заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса.

Как сообщается, в результате пожара была повреждена энергосистема, что представляет серьезную опасность для электроснабжения в некоторых частях столичного региона.

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Пожар также нарушил работу поездов, часть национальных автомагистралей перекрыта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что при необходимости Украина готова оказать необходимую помощь Греции.

Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии. Огонь добрался до туристических регионов — пылает недалеко от города Трогир. Горят пять сотни гектаров лесов и кустарников и потушить пламя не удается. Пожар приблизился к населенным пунктам и трассы государственного значения. Однако, пока необходимости эвакуировать людей власть не видит.

Как ранее сообщал Главред, Грецию из-за 40-градусной жары постигли массовые лесные пожары. Только за последние сутки в стране зафиксировано 46 очагов возгорания.