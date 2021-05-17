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Спікер Путіна нажалівся на Україну та висловився про діалог з Києвом

17 травня 2021, 14:54

Прессекретар президента РФ стверджує, що країна "захищається" від ворожих сусідів.

Прессекретар Путіна стверджує, що Москва готова по-дружньому говорити з Києвом
Дмитро Пєсков стверджує, що Москва готова по-дружньому говорити з Києвом / УНІАН

Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ чує більше ворожої риторики з України. За його словами, Москва не є першоджерелом активізації військових на кордоні, і не вона першою запровадила санкції.

Російська сторона готова до дружнього діалогу, спрямованого на нормалізацію відносин з Києвом, публікує слова спікера ria.ru.

За словами Пєскова, РФ на тлі ворожості й непередбачуваності багатьох сусідів намагається забезпечити свою безпеку.

"...При цьому Росія була й залишається відкритою для дружнього діалогу, для спроб щодо нормалізації відносин...", – заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, наприкінці березня з'явилася інформація, що Росія стягує війська до східного кордону України під виглядом навчань. Примітно, що частина східного кордону української держави знаходиться під контролем бойовиків самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", яких підтримує РФ.

Потім стало відомо, що російська сторона перекидає війська у захоплений Крим.

Київ стверджував, що маневрами Москва намагалася створити атмосферу тиску під час переговорів щодо Донбасу.

Українська влада та низка країн Заходу закликали Кремль припинити загострювати ситуацію.

Пізніше влада РФ оголосила про завершення військових навчань й про відведення військ. Україна стверджує, що Росія не відвела всі війська.

Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіна зустрітися у будь-якій точці Донбасу, у якій йдуть бойові дії.

Російський лідер сказав, що на Зеленського чекають у Москві для обговорення відносин між РФ та Україною, а про Донбас Києву потрібно говорити з представниками "ЛДНР".

Київ відмовляється від прямого діалогу з представниками квазідержав.

Погіршення відносин між Україною і Росією та агресія Москви – що потрібно знати

  • Відносини Києва та Москви зіпсувалися після Революції гідності, яка почалася у столиці нашої країни у листопаді 2013 року. У результаті революції владу втратив проросійський президент Віктор Янукович.
  • Янукович втік до РФ й закликав російську владу ввести війська у його державу.
  • Росія у 2014 році захопила Крим, провела там псевдореферендум й оголосила півострів своєю територією.
  • Також у 2014-му російська сторона підтримала бойовиків, які взяли під контроль частину Донбасу й створили "ДНР" та "ЛНР". На Донбас вдерлися війська Росії.
  • РФ стверджує, що на Донбасі немає її військових, і називає конфлікт "внутрішньоукраїнським".
  • Україна та низка країн Заходу звинуватили Росію в агресії та запровадили проти неї санкції.
Володимир Путін Дмитро Пєсков
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