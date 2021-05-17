Спикер Путина нажаловался на Украину и высказался о диалоге с Киевом

Дмитрий Песков утверждает, что Москва готова по-дружески говорить с Киевом / УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ слышит больше вражеской риторики из Украины. По его словам, Москва не является первоисточником активизации военных на границе, и не она первой ввела санкции.

Российская сторона готова к дружественному диалогу, направленному на нормализацию отношений с Киевом, приводит слова спикера РИА Новости.

По словам Пескова, РФ на фоне враждебности и непредсказуемости многих соседей пытается обеспечить свою безопасность.

"…При этом Россия была и остается открытой для дружественного диалога, для попыток по нормализации отношений…", – заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в конце марта появилась информация, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины под видом учений. Примечательно, что часть восточной границы украинского государства находится под контролем боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает РФ.

Потом стало известно, что российская сторона перебрасывает войска в захваченный Крым.

Киев утверждал, что маневрами Москва пыталась создать атмосферу давления во время переговоров по Донбассу.

Украинские власти и ряд стран Запада призвали Кремль прекратить накалять ситуацию.

Позже власти РФ объявили о завершении военных учений и об отводе войск. Украина утверждает, что Россия не отвела все войска.

В конце апреля президент Владимир Зеленский предложил Владимиру Путина встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут боевые действия.

Российский лидер сказал, что Зеленского ждут в Москве для обсуждения отношений между РФ и Украиной, а о Донбассе Киеву нужно говорить с представителями "ЛДНР".

Киев отказывается от прямого диалога с представителями квазигосударств.

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