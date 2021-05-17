Спикер Путина нажаловался на Украину и высказался о диалоге с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что страна "защищается" от враждебных соседей.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ слышит больше вражеской риторики из Украины. По его словам, Москва не является первоисточником активизации военных на границе, и не она первой ввела санкции.
Российская сторона готова к дружественному диалогу, направленному на нормализацию отношений с Киевом, приводит слова спикера РИА Новости.
По словам Пескова, РФ на фоне враждебности и непредсказуемости многих соседей пытается обеспечить свою безопасность.
"…При этом Россия была и остается открытой для дружественного диалога, для попыток по нормализации отношений…", – заявил пресс-секретарь Путина.
Напомним, в конце марта появилась информация, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины под видом учений. Примечательно, что часть восточной границы украинского государства находится под контролем боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает РФ.
Потом стало известно, что российская сторона перебрасывает войска в захваченный Крым.
Киев утверждал, что маневрами Москва пыталась создать атмосферу давления во время переговоров по Донбассу.
Украинские власти и ряд стран Запада призвали Кремль прекратить накалять ситуацию.
Позже власти РФ объявили о завершении военных учений и об отводе войск. Украина утверждает, что Россия не отвела все войска.
В конце апреля президент Владимир Зеленский предложил Владимиру Путина встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут боевые действия.
Российский лидер сказал, что Зеленского ждут в Москве для обсуждения отношений между РФ и Украиной, а о Донбассе Киеву нужно говорить с представителями "ЛДНР".
Киев отказывается от прямого диалога с представителями квазигосударств.
Ухудшение отношений между Украиной и Россией и агрессия Москвы – что нужно знать
- Отношения Киева и Москвы испортились после Революции достоинства, которая началась в столице нашей страны в ноябре 2013 года. В результате революции власти лишился пророссийский президент Виктор Янукович.
- Янукович сбежал в РФ и призвал российские власти ввести войска в его государство.
- Россия в 2014 году захватала Крым, провела там псевдореферендум и объявила полуостров своей территорией.
- Также в 2014-м российская сторона поддержала боевиков, которые взяли под контроль часть Донбасса и создали "ДНР" и "ЛНР". На Донбасс вторглись войска России.
- РФ утверждает, что на Донбассе нет ее военных, и называет конфликт "внутриукраинским".
- Украина и ряд стран Запада обвинили Россию в агрессии и ввели против нее санкции.