УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Спикер Путина нажаловался на Украину и высказался о диалоге с Киевом

17 мая 2021, 14:54

Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что страна "защищается" от враждебных соседей.

Пресс-секретарь Путина утверждает, что Москва готова по-дружески говорить с Киевом
Дмитрий Песков утверждает, что Москва готова по-дружески говорить с Киевом / УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ слышит больше вражеской риторики из Украины. По его словам, Москва не является первоисточником активизации военных на границе, и не она первой ввела санкции.

Российская сторона готова к дружественному диалогу, направленному на нормализацию отношений с Киевом, приводит слова спикера РИА Новости.

По словам Пескова, РФ на фоне враждебности и непредсказуемости многих соседей пытается обеспечить свою безопасность.

"…При этом Россия была и остается открытой для дружественного диалога, для попыток по нормализации отношений…", – заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в конце марта появилась информация, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины под видом учений. Примечательно, что часть восточной границы украинского государства находится под контролем боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает РФ.

Потом стало известно, что российская сторона перебрасывает войска в захваченный Крым.

Киев утверждал, что маневрами Москва пыталась создать атмосферу давления во время переговоров по Донбассу.

Украинские власти и ряд стран Запада призвали Кремль прекратить накалять ситуацию.

Позже власти РФ объявили о завершении военных учений и об отводе войск. Украина утверждает, что Россия не отвела все войска.

В конце апреля президент Владимир Зеленский предложил Владимиру Путина встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут боевые действия.

Российский лидер сказал, что Зеленского ждут в Москве для обсуждения отношений между РФ и Украиной, а о Донбассе Киеву нужно говорить с представителями "ЛДНР".

Киев отказывается от прямого диалога с представителями квазигосударств.

Ухудшение отношений между Украиной и Россией и агрессия Москвы – что нужно знать

  • Отношения Киева и Москвы испортились после Революции достоинства, которая началась в столице нашей страны в ноябре 2013 года. В результате революции власти лишился пророссийский президент Виктор Янукович.
  • Янукович сбежал в РФ и призвал российские власти ввести войска в его государство.
  • Россия в 2014 году захватала Крым, провела там псевдореферендум и объявила полуостров своей территорией.
  • Также в 2014-м российская сторона поддержала боевиков, которые взяли под контроль часть Донбасса и создали "ДНР" и "ЛНР". На Донбасс вторглись войска России.
  • РФ утверждает, что на Донбассе нет ее военных, и называет конфликт "внутриукраинским".
  • Украина и ряд стран Запада обвинили Россию в агрессии и ввели против нее санкции.
Владимир Путин Дмитрий Песков
Сейчас вы просматриваете новость «Спикер Путина нажаловался на Украину и высказался о диалоге с Киевом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 15 мая 2021: как пережить красный удар в 5 балловМагнитная буря с 15 мая 2021: как пережить красный удар в 5 баллов Дан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країниДан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країни Названы консервы, которые нельзя просто открыть и съестьНазваны консервы, которые нельзя просто открыть и съесть Зеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующимЗеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующим Медведчук будет контратаковать ЗеленскогоМедведчук будет контратаковать Зеленского

Последние новости

16:26
Блинкен резко высказался о России и заявил об угрозе для Европы
16:24
"Cвященный орган": менеджер Укрпочты разворошила Сеть постом о сексе
16:10
Представительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с Украиной Видео
16:10
Что будет, если дело Медведчука развалится в судах и закончится ничем мнение
16:02
Шашлык из рыбы на мангале: невероятно простой и вкусный рецепт Видео
Реклама
15:52
Степанов на пороге отставки записал откровенное видео о "подковерных играх" Видео
15:52
Весеннее обострение: Кива сравнил себя со Скоропадским и пригрозил советнику Авакова Видео
15:41
"Автомагистраль-Юг" завершает "Большую стройку" двухуровневых развязок и моста на новой трассе Н-31
15:31
"Смертельный отдых": стали известны причины гибели пары студентов сумского вуза
15:20
Гороскоп на завтра 18 мая 2021 всех знаков Зодиака: роковое совпадение и полный фарт Видео
15:18
Звезда Папика Даша Петрожицкая удивительно сменила образ - яркие фото
14:56
От прописки до водительских прав: приложение Дія масштабно обновило сервисы Видео
14:54
Спикер Путина нажаловался на Украину и высказался о диалоге с Киевом Видео
14:49
Сообразили на троих: Украина, Грузия и Молдова создали альянс, чтобы вступить в ЕС Видео
14:42
Дочь Поляковой в школе похвасталась смелым нарядом для взрослых
14:42
В моде белые брюки, в которых можно выглядеть непринужденно и стильно одновременно Фото Видео
14:16
В Слуге народа сообщили, когда Рада может назначить новых министров
13:49
Строительство Северного потока-2 на финишной прямой: в ФРГ сделали важное заявление Видео
13:31
"Метинвест" к 15-летию компании запустил проект о своих достижениях
13:20
Названа дата большой пресс-конференции Зеленского: о чем будет говорить президент Видео
Реклама
13:15
Адвокат рассказал, что не так с обращением Чауса и объяснил "привет Порошенко" Видео
13:04
Украина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления
13:00
ЧП в столичной подземке: на станции Арсенальная под поезд попал пассажир
12:51
У Путина ответили на инициативу Киева обменять Медведчука на заключенных в РФ украинцев Видео
12:38
Никаких справок в очередях: Зеленский назвал дату отказа госорганов от бумажной волокиты Видео
12:30
Назвали имя победительницы конкурса Мисс Вселенная 2020
12:28
Тимошенко появилась в Раде с новой прической и в стильном платье Видео
12:25
Переговоры Зеленского с Путиным по Донбассу: Арестович рассказал о предложении Ермака Видео
12:18
"Красивой пары не стало": погибли студенты сумского вуза
12:10
Настоящая причина кадровых перестановок в Кабмине мнение
12:03
Над скандальной диссертацией Кивы нависла угроза: у Авакова раскрыли детали Видео
11:36
Будет греметь и лить, как из ведра: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра Видео
11:28
"Выплакать ПДЧ нельзя": у Кулебы возмутились истерикой вокруг саммита НАТО Видео
11:23
Экономическая катастрофа: пирамида из долговых обязательств Украины рухнет, а за ней и курс гривни мнение
11:15
Компания "Автомагистраль-Юг" восстановит объездную дорогу Харькова до осени
11:06
"Сексуальная": Настя Каменских в мини позволила наряду сползти с плеч
10:59
Заместитель министра юстиции трудоустроила в Кабмин своих родственников и друзей - СМИ актуально
10:57
Скандальный судья Чаус записал обращение и анонсировал громкие разоблачения Видео
10:48
Укрзализныця угодила в новый скандал из-за потопа прямо в вагоне Видео
10:34
Восемь признаков того, что вы пьете недостаточно воды Видео
Реклама
10:24
"Кошечка": Тина Кароль похвасталась упругой грудью в дерзком наряде
10:22
Трагедия в Чугуеве: опубликованы последние слова экипажа АН-26 перед крушением самолета Видео
10:21
Почему никогда не следует хранить лук и чеснок в холодильнике Видео
10:10
Как начать бегать легко: врачи из Гарварда назвали способы Видео
09:58
Тина Кароль интригующе высказалась об отношениях с Даном Баланом
09:54
Искал секс на стороне: СМИ узнали об амурных связях миллиардера-бабника Билла Гейтса Видео
09:51
Украинцев предупредили о новом ударе коронавируса-мутанта: кто под угрозой Видео
09:45
Стало известно, сколько Метинвест выплатил налогов за 15 лет
09:37
Рак яичек: пять новых основных симптомов заболевания, которые нельзя игнорировать Видео
09:24
Высокое кровяное давление: самый простой способ понизить его сегодня Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять