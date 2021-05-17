У Путина ответили на инициативу Киева обменять Медведчука на заключенных в РФ украинцев / Reuters

Кремль скептически относится к предложению Киева обменять главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на кого-то из осужденных в РФ украинцев, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это внутриукраинская политическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Это вопрос, хочет ли сам украинский политик с кем-то поменяться", - сказал Песков, комментируя соответствующую идею секретаря Совета национально безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, его цитирует РИА Новости.

Он назвал идею несформулированной и добавил, что Кремль не склонен рассматривать ее всерьез.

Отметим, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Виктора Медведчука в случае его осуждения могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмен Медведчука, - ред.), то мы охотно это сделаем ", - сказал Данилов.

Дело Виктора Медведчука – о чем сообщалось ранее: