У Путина ответили на инициативу Киева обменять Медведчука на заключенных в РФ украинцев

Спикер Путина прокомментировал идею секретаря Совета национально безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об обмене Медведчука.
Кремль скептически относится к предложению Киева обменять главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на кого-то из осужденных в РФ украинцев, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Это внутриукраинская политическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Это вопрос, хочет ли сам украинский политик с кем-то поменяться", - сказал Песков, комментируя соответствующую идею секретаря Совета национально безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, его цитирует РИА Новости.
Он назвал идею несформулированной и добавил, что Кремль не склонен рассматривать ее всерьез.
Отметим, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Виктора Медведчука в случае его осуждения могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.
"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмен Медведчука, - ред.), то мы охотно это сделаем ", - сказал Данилов.
Дело Виктора Медведчука – о чем сообщалось ранее:
- Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.
- Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.