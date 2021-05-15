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Украина может пойти на сделку с РФ в случае осуждения кума Путина

15 мая 2021, 09:30
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Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Виктора Медведчука могут обменять на заключенных в России украинцев.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Нардепа, главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в случае его осуждения могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

О такой возможности рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, уточнив, что такое решение может принимать только президент. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Это решение принимает Президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмен Медведчука, - ред.), то мы охотно это сделаем ", - сказал Данилов.

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Дело Медведчука – о чем ранее писал Главред:

  • 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум депутатам - Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку - в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
  • Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором о перерегистрации месторождения Глубокая в Черном море в 75 км от Феодосии с целью добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.
  • Также Медведчуку инкриминируют передачу агрессору секретной информации о военном подразделение ВСУ.
  • В случае доказательства вины по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111 УК) им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового, а за разграбление национальных ценностей на оккупированной территории (ч. 1 ст. 438 УК) - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
  • 13 мая следственный судья Печерского райсуда Вячеслав Пидпалый выбрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
  • 14 мая стало известно, что на Медведчука надели электронный браслет.
  • Позже президент России Владимир Путин прокомментировал уголовное дело против своего кума Виктора Медведчука.

СНБО Виктор Медведчук Алексей Данилов
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