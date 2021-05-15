Украина может пойти на сделку с РФ в случае осуждения кума Путина

Виктор Медведчук / УНИАН

Нардепа, главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в случае его осуждения могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

О такой возможности рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, уточнив, что такое решение может принимать только президент. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Это решение принимает Президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмен Медведчука, - ред.), то мы охотно это сделаем ", - сказал Данилов.

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