На Медведчука надели электронный браслет: в прокуратуре раскрыли детали

Нардеп не может отлучаться из дома и должен все время носить электронное средство контроля.
Народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом.
По данным Офиса генпрокурора, правоохранители надели электронный прибор на нардепа, сообщают Українські новини.
На депутата от ОПЗЖ браслет был надет поздно вечером 13 мая в здании полиции Киева, говорится в сообщении.
"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", - сообщили в ОГП.
Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить электронное средство контроля.
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Дело Виктора Медведчука:
- Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
- Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
- Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".
Что такое домашний арест:
- Мера пресечения для человека, который совершил преступление и не должен определенное время покидать дом/квартиру, город и страну. Подозреваемый должен находиться у себя дома – квартира или дом, по адресу которой зарегистрировано данное лицо.
- Гражданин пребывает под таким арестом не больше 2-х месяцев. Однако случаются ситуации, когда данный срок увеличивается.
- Использование электронного браслета – это способ контролировать пребывание обвиняемого в квартире или в доме без стеснения и ограничения в его образе жизни.
- Следить за подозреваемым могут сотрудники полиции, которые имеют право посещать его жилище. Посещать обвиняемого контролирующие органы могут в дневное и вечернее время. Если были замечены нарушения со стороны обвиняемого, тогда полицейские могут приехать с проверкой даже в ночное время суток.
Автор: Алексей Тычина