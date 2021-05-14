На Медведчука надели электронный браслет: в прокуратуре раскрыли детали

Виктор Медведчук / Reuters

Народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом.

По данным Офиса генпрокурора, правоохранители надели электронный прибор на нардепа, сообщают Українські новини.

На депутата от ОПЗЖ браслет был надет поздно вечером 13 мая в здании полиции Киева, говорится в сообщении.

"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", - сообщили в ОГП.

Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить электронное средство контроля.

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Дело Виктора Медведчука:

Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".

Что такое домашний арест: