США залишають за собою право на санкції: Reuters розкрило деталі угоди щодо Північного потоку-2

Меркель і Байден провели зустріч 15 липня в Білому домі / Reuters

Вашингтон залишить за собою право на використання санкцій в рамках угоди з Німеччиною щодо будівництва трубопроводу Північний потік-2.

Як пише Reuters з посиланням на джерела, США та Німеччина в рамках угоди готові будуть вжити заходів проти РФ у разі, якщо трубопровід буде використаний для нанесення шкоди Україні або іншим країнам Східної Європи.

При цьому угода між США і Німеччиною на даний момент запобігатиме запровадженню запропонованих американським Конгресом санкцій проти компанії-оператора трубопроводу Nord Stream 2 AG.

Навесні США ухвалили рішення поки що не запроваджувати ці обмеження, оскільки це, як заявив держсекретар Ентоні Блінкен, суперечило б їхнім національним інтересам. При цьому Вашингтон вирішив тоді застосувати обмежувальні заходи проти низки російських учасників спорудження газопроводу. Єдиним акціонером Nord Stream 2 AG є Газпром.

Тим часом видання Politico пише, що адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо СП-2. Влада США заявила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва.

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Видання повідомляє, що Вашингтон також попросив Київ не обговорювати плани США та Німеччини з Конгресом. Високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена оскаржив це повідомлення і сказав, що ситуація складніша. Однак він не став вдаватися в подробиці.

Джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило Politico, що Україна все ще вважає, що США можуть зупинити проект за допомогою санкцій.

Зазначимо, раніше газета The Wall Street Journal повідомила з посиланням на джерела, що Сполучені Штати і Німеччина можуть оголосити про досягнення угоди щодо Північного потоку-2 вже в середу, 21 липня.

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