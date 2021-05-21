США вдарили новими санкціями по Росії

У чорному списку опинилися в цілому 13 судів Росії, що беруть участь у реалізації проекту Північний потік-2.
США впровадили санкції проти російських компаній і суден у зв'язку з "Північним потоком-2", пише ввечері, 21 травня,видання ТАСС.
У чорному списку опинилися в цілому 13 судів Росії, що беруть участь в реалізації проекту. Під санкції підпали "Морська рятувальна служба", "Мортранссервіс", Самарський теплоенергетичний майновий фонд. Про це йдеться в повідомлення Мінфіну країни.
Північний потік-2 новини
- Раніше Американське інформагентство Axios з посиланням на свої інсайдерські джерела повідомило, що адміністрація Байдена прийняла рішення відмовитися від санкцій проти компанії-оператора газопроводу СП-2 Nord Stream 2 AG та її гендиректора Матіаса Варніга. Причиною такого рішення є прагнення Штатів налагодити відносини з Німеччиною. Пізніше таку ж інформацію поширило і інформагентство Reuters.
- При цьому видання Politico з посиланням на власні джерела акцентувало увагу на тому, що США продовжуватимуть санкційний тиск на Північний потік-2. Зокрема, Вашингтон планує ввести санкції проти чотирьох кораблів, задіяних у будівництві трубопроводу.
- Глава МЗС Німеччини Хайко Маас підтвердив відомості, згідно з якими Вашингтон відмовився від обмежень проти Nord Stream 2 і гендиректора компанії Матіаса Варніга, який є громадянином ФРН.
- Після того, як глава Держдепу Ентоні Блінкен підтвердив дану інформацію і сказав, що рішення США щодо Північного потоку-2 відповідає національним інтересам Америки, у Байдена вирішили пояснити ситуацію.
- Зокрема, прес-секретар президента Джен Псакі заявила, що Вашингтон не може зупинити проект СП-2, будівництво якого завершено на 95%.
Автор: Катерина Трохимчук