США вдарили новими санкціями по Росії

США ввели нові санкції проти Росії / Reuters

США впровадили санкції проти російських компаній і суден у зв'язку з "Північним потоком-2", пише ввечері, 21 травня,видання ТАСС.

У чорному списку опинилися в цілому 13 судів Росії, що беруть участь в реалізації проекту. Під санкції підпали "Морська рятувальна служба", "Мортранссервіс", Самарський теплоенергетичний майновий фонд. Про це йдеться в повідомлення Мінфіну країни.

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