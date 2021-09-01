США виділять Україні ще 463 млн доларів

США виділять Україні допомогу / УНІАН

У нинішньому році США виділять нашій країні додатково 463 млн доларів допомоги, йдеться в спільній заяві Володимира Зеленського та Джо Байдена, опублікованій на сайті офісу президента.

У заяві наголошується, що уряд США від 2014 року надав Україні на реформи майже 2 мільярди доларів допомоги і планує виділити ще більш ніж 463 мільйонів доларів допомоги в цьому році, в тому числі й на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління і децентралізацію, приватизацію і судову реформу.

З метою проведення реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини і забезпечують справедливість, Україна розробляє амбітний і всеосяжний План трансформації, який буде розглянуто на наступному засіданні Комісії стратегічного партнерства.

Візит Зеленського до США - про що раніше повідомляв Главред:

Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у ніч на вівторок, 31 Серпня, прибули до США.

31 Серпня Зеленський зустрівся з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Між країнами було підписано угоду про стратегічне партнерство у сфері оборони.