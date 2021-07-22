Сталеві нерви: коп врятував життя людини за допомогою чипсів і скотча

У Мережі розгорілася дискусія з приводу дій поліцейського Рональда Кеннеді.
В Нью-Йорку поліцейський врятував життя пораненій людині за допомогою підручних засобів - скотча і пачки чипсів.
Прибувши на виклик в район Гарлем коп Рональд Кеннеді проявив максимальну кмітливість. Відповідне відео опубліковано в Мережі.
Він побачив пораненого в груди ножем хлопця і негайно почав надавати йому допомогу. Прчем для цього він вибрав незвичайні засоби.
Поліцейський проявив похвальну кмітливість: підручними засобами (пачкою чипсів і скотчем, які знайшлися в кишенях), він закрив рану потерпілого.
Прибулі на місце події медики відзначили, це своєчасні дії копа врятували життя потерпілому.
Звернемо увагу, що в Мережі розгорілася дискусія з приводу дій поліцейського.
Деякі вважають, що пачкою чипсів і скотчем він зупинив кров, інші переконані, що підручними засобами Кеннеді перешкоджав пневмотораксу (скупченню повітря в плевральній порожнині).
Нагадаємо, раніше стало відомо про поранення, яке отримав у Києві поліцейський в ході затримання чоловіка, який у Голосіївському районі відкрив стрілянину в житловому будинку.
Коп отримав постріл картеччю з мисливської рушниці через двері.