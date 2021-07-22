Сталеві нерви: коп врятував життя людини за допомогою чипсів і скотча

Поліцейський закрив рану пачкою чіпсів / скріншот

В Нью-Йорку поліцейський врятував життя пораненій людині за допомогою підручних засобів - скотча і пачки чипсів.

Прибувши на виклик в район Гарлем коп Рональд Кеннеді проявив максимальну кмітливість. Відповідне відео опубліковано в Мережі.

Він побачив пораненого в груди ножем хлопця і негайно почав надавати йому допомогу. Прчем для цього він вибрав незвичайні засоби.

Поліцейський проявив похвальну кмітливість: підручними засобами (пачкою чипсів і скотчем, які знайшлися в кишенях), він закрив рану потерпілого.

Прибулі на місце події медики відзначили, це своєчасні дії копа врятували життя потерпілому.

Реклама

Звернемо увагу, що в Мережі розгорілася дискусія з приводу дій поліцейського.

Деякі вважають, що пачкою чипсів і скотчем він зупинив кров, інші переконані, що підручними засобами Кеннеді перешкоджав пневмотораксу (скупченню повітря в плевральній порожнині).

Нагадаємо, раніше стало відомо про поранення, яке отримав у Києві поліцейський в ході затримання чоловіка, який у Голосіївському районі відкрив стрілянину в житловому будинку.

Коп отримав постріл картеччю з мисливської рушниці через двері.