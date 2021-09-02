Стало відомо, які домішки знайшли у вакцині Moderna

У вакцині була нержавіюча сталь / УНІАН

Експерти з'ясували, чим є невідома субстанція, через наявність якої в Японії призупинили використання трьох партій вакцини від коронавірусу "Moderna". Виявилося, що це - нержавіюча сталь, пише Reuters.

Тим часом, забруднену вакцину могли отримати близько пів мільйона людей. Більш того, двоє з них померли після даної вакцинації.

Як відомо, 26 серпня японська влада виявила в декількох десятках доз "Moderna" частинки домішок, розміром в кілька міліметрів. Через кілька днів це знову повторилося.

Флакони з домішками були зроблені в Іспанії.

1 вересня Moderna і японська компанія Takeda, яка поширює вакцину в Японії, повідомили, що в ін'єкціях була знайдена нержавіюча сталь, яка використовується в серцевих клапанах, штучних суглобах, в металевому шовному матеріалі і скобах.

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При цьому, дані металеві частинки при введенні в м'яз "можуть викликати місцеву реакцію, але малоймовірно, що це призведе до інших побічних ефектів за межами місця ін'єкції".

"У зв'язку з цим, очікується, що ін'єкція частинок, ідентифікованих в партіях в Японії, не призведе до підвищеного медичного ризику", - зазначено в повідомленні

У Takeda припускають, що частинки потрапили в вакцину в результаті тертя шматків металу в обладнанні, яке упаковує флакони.

Нагадаємо, Японія призупинила використання 1,63 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna після доповіді про знайдені у флаконах домішках невідомого походження.