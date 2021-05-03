Дуда зробив заяву про дорожню карту до НАТО для України

Київ має знати про механізми для вступу України до НАТО - Дуда / Фото president.gov.ua

На саміті НАТО у червні повинні обговорити дорожню карту, яку офіційному Київу треба виконати для того, щоб Україна змогла вступити до колективного блоку безпеки. Під час заходу пройде дискусія з питань безпеки української держави та країн Центральної Європи. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Під час спільного з президентом Володимиром Зеленським брифінгу Дуда розповів про те, що питання безпеки України точно стануть предметом обговорення на саміті НАТО, який заплановано на середину червня.

За його словами, Альянс повинен розповісти Києву про механізми, виконання яких допоможе Україні приєднатися до НАТО.читайте такожШойгу оголосив про посилення військ РФ і висунув звинувачення НАТО

"По-перше, це питання безпеки України, а в цьому зв'язку і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, яким вона повинна йти в напрямку членства, дорожньої карти до цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться", - підкреслив Дуда.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг 22 квітня в своєму мікроблозі в Twitter заявив, що саміт НАТО відбудеться 14 червня 2021 року у Брюсселі. За його словами, очікується обговорення "змістовного порядку денного" з метою зміцнення Альянсу на тлі нових викликів.

Інтеграція України до НАТО