Стаття Путіна про Україну на "озброєнні" армії Росії: у Кремлі пояснили ситуацію

Путін не знає про вивчення його статті в російській армії - Пєсков / Reuters

Російський президент Володимир Путін не знає про те, що його стаття про Україну стала обов'язковою в армії РФ під час вивчення тем військово-політичної підготовки. Однак у Кремлі цьому не дивуються, оскільки Путін – верховний головнокомандувач, а його стаття, мовляв, є важливим документом. Про це заявив прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, він сказав про те, що в Кремлі не дивуються, що в російській армії стали вивчати статтю Путіна про Україну, проте, мовляв, нічого про це не знають. Робота над матеріалом є буденним фактом, тому що публікація написана російським головнокомандувачем.

"Ні, президент не знає про це. Але, з іншого боку, це цілком зрозуміло, тому що мова йде про дуже важливий, важливий концептуально документ, який написав Верховний головнокомандувач, і, природно, абсолютно природно, що в збройних силах це вивчають", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожНова військова операція Росії: експерт розкрив план Путіна щодо України

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони РФ розповіли про те, що за наказом глави військового відомства Сергія Шойгу стаття Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" стала вивчатися в армії Росії під час заходів з військово-політичної підготовки. У Міністерстві оборони стверджують, що публікація викликала серйозний інтерес у військовослужбовців з українським корінням.

Стаття Путіна про Україну