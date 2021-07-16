Стаття Путіна про Україну на "озброєнні" армії Росії: у Кремлі пояснили ситуацію

У Кремлі вважають статтю Путіна про Україну "важливим концептуальним документом".
Російський президент Володимир Путін не знає про те, що його стаття про Україну стала обов'язковою в армії РФ під час вивчення тем військово-політичної підготовки. Однак у Кремлі цьому не дивуються, оскільки Путін – верховний головнокомандувач, а його стаття, мовляв, є важливим документом. Про це заявив прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков.
Як повідомляє РИА Новости, він сказав про те, що в Кремлі не дивуються, що в російській армії стали вивчати статтю Путіна про Україну, проте, мовляв, нічого про це не знають. Робота над матеріалом є буденним фактом, тому що публікація написана російським головнокомандувачем.
"Ні, президент не знає про це. Але, з іншого боку, це цілком зрозуміло, тому що мова йде про дуже важливий, важливий концептуально документ, який написав Верховний головнокомандувач, і, природно, абсолютно природно, що в збройних силах це вивчають", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожНова військова операція Росії: експерт розкрив план Путіна щодо України
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони РФ розповіли про те, що за наказом глави військового відомства Сергія Шойгу стаття Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" стала вивчатися в армії Росії під час заходів з військово-політичної підготовки. У Міністерстві оборони стверджують, що публікація викликала серйозний інтерес у військовослужбовців з українським корінням.
Стаття Путіна про Україну
- У Росії 12 липня була опублікована стаття президента Володимира Путіна про Україну. У своїй публікації він звинуватив Україну в, мовляв, небажанні вирішити конфлікт на Донбасі на базі Мінських угод і в "організації кривавих провокацій".
- Також Путін назвав Україну елементом "глобальної змови" проти Росії і звинуватив Київ у тому, що українська держава нібито залишила Донбас.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що статтю Путіна він не читав і дорікнув главі РФ у наявності часу для написання таких матеріалів і відсутності можливості провести перемовини Києва і Москви на рівні глав держав.
- Володимир Путін, у свою чергу, відповів, що перед зустріччю лідерів двох країн українська влада повинна уважно ознайомитися зі змістом його статті.