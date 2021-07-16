УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Статья Путина об Украине на "вооружении" армии России: в Кремле объяснили ситуацию

16 июля 2021, 14:45
Прослушать новость
Остановить

В Кремле считают статью Путина об Украине "важным концептуальным документом".

Песков
Путин не знает об изучении его статьи в российской армии - Песков / Reuters

Российский президент Владимир Путин не знает о том, что его статья об Украине стала обязательной в армии РФ во время изучения тем военно-политической подготовки. Однако в Кремле этому не удивляются, так как Путин – верховный главнокомандующий, а его статья, дескать, является важным документом. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, он сказал о том, что в Кремле не удивляются, что в российской армии стали изучать статью Путина об Украине, однако, дескать, ничего об этом не знают. Работа над материалом является обыденным фактом, так как публикация написана российским главнокомандующим.

"Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховный главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеНовая военная операция России: эксперт раскрыл план Путина по Украине

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ рассказали о том, что по приказу главы военного ведомства Сергея Шойгу статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" стала изучаться в армии России во время мероприятий по военно-политической подготовке. В министерстве обороны утверждают, что публикация вызвала серьезных интерес у военнослужащих с украинскими корнями.

Статья Путина об Украине

новости России Кремль Минобороны РФ Владимир Путин Дмитрий Песков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Статья Путина об Украине на "вооружении" армии России: в Кремле объяснили ситуацию». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ксения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотойКсения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотой Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчикаВера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика Голая Анна Богдан произвела фурор и рассказала о своем вдохновенииГолая Анна Богдан произвела фурор и рассказала о своем вдохновении Племянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляжеПлемянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляже Данилов вместо Авакова: СМИ узнали о планах Банковой по новому главе МВДДанилов вместо Авакова: СМИ узнали о планах Банковой по новому главе МВД

Последние новости

15:34

Из квартиры ужасно воняло: в Каменском психически больная женщина жила с разлагающимся трупом матери

15:28

"Купить минералку и потерять глаз": львовянин едва не остался инвалидом из-за бутылки воды

15:27

Самая вкусная закуска: рулетики из огурцов Видео

15:26

Контрудар против гибридных угроз: Германия и Литва стянули войска к границам Беларуси

15:12

Путь к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВД мнение

Реклама
15:10

На Украину обрушится похолодание: синоптик предупредила о резком изменении погоды Видео

14:55

Холостячка Злала Огневич представила жаркий клип на песню Мій назавжди Видео

14:51

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

14:50

Курбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традиции Видео

14:45

Статья Путина об Украине на "вооружении" армии России: в Кремле объяснили ситуацию Видео

14:44

О чем думает мозг, пока мы спим: ученые дали ответ Видео

14:42

С октября пенсионеры получат дополнительные деньги: Шмыгаль пояснил, кто и сколько

14:38

"Вам тут не рады": ультрас Динамо надругались над эмблемой Шахтера в сердце Киева

14:35

Как отсрочить Альцгеймера на 5 лет: ученые назвали игру, которую знает каждый Видео

14:32

Худший сценарий для Украины: Ляшко предупредил о новой вспышке COVID-19 Видео

14:19

Врачи назвали суши, которые считаются здоровыми: от остальных стоит отказаться Видео

13:58

500 дней "Большой стройки" Зеленского: эксперт назвал результаты

13:48

Битва с РФ и национальное сопротивление: в Украине появится тероборона и возрастет численность ВСУ Видео

13:42

Jerry Heil и Анна Тринчер выпустили совместную песню Плакса Видео

13:40

В Киеве на Трухановом острове коммунальщик косил песок на склоне Видео

Реклама
13:21

Индийский штамм коронавируса: ключевые отличия Видео

12:54

"Звучит мерзко": в Киеве блогерша влипла в скандал из-за украинского языка

12:45

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид снялся в одном белье в клипе I wanna be your slave Видео

12:39

Монастырский – новый глава МВД: Верховная Рада назначила замену Авакову Видео

12:30

В правительстве назвали минимальную стоимость гектара украинской земли Видео

12:21

В моду на лето 2021 ворвались романтичные летние комбинезоны Видео

12:05

Драка в Раде: нардепы пустили в ход кулаки прямо в зале заседаний Видео

11:46

Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Киеве: как выглядит жилье за $2 тыс. месяц Фото

11:44

Разжарит, как на "африканской сковородке": украинцев предупредили о пекле под +40° Видео

11:31

Что вызывает запор? Два напитка, которых следует избегать Видео

11:20

Лунный календарь на неделю 19-25 июля - Полнолуние, благоприятные дни для свиданий и процедур красоты

11:13

В Кабмине пообещали украинцам 2 миллиона доз американской COVID-вакцины Moderna и назвали сроки Видео

11:09

Избиение маленькой девочки и смерть ее отца: новые детали жуткой и запутанной истории под Днепром Видео

11:07

Шмыгаль назвал четыре страны ЕС, которые признали украинские COVID-сертификаты Видео

10:43

Сломан нос и выбиты зубы: в Днепре правозащитница рассказала о жестоком нападении Видео

10:18

Топ-менеджер из Украины избил ребенка и устроил пьяный дебош в Турции

09:34

Часть Европы залило и затопило: число жертв возросло до 81 человека Фото Видео

09:28

"Родители-ублю*ки": стало известно о покарании для нахамившей украинцам чиновнице из Черкасс Видео

09:00

Вступили в силу новые нормы языкового закона: что изменилось

08:41

В центре Киева прохожие жестко отметелили эксгибициониста Видео

Реклама
08:20

Коронавирус в Украине 16 июля: за сутки поставили более 700 новых диагнозов

08:02

Погода на сегодня: каким регионам повезет с дождями

07:59

"Вы – преступники": Шуфрич сцепился с соратником Порошенко в прямом эфире Видео

07:25

Введут ли в Украине принудительную вакцинацию от COVID-19 мнение

07:12

Коронавирус мог распространиться из китайской лаборатории - заявление ВОЗ Видео

07:10

Тяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах Запада Видео

06:40

Байден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно Украины

06:33

День ангела 16 июля: как назвать ребенка по церковному календарю

06:20

Ксения Мишина показала упругие бедра в тугом купальнике и свела с ума своей красотой

05:46

Какой сегодня праздник 16 июля 2021: День бухгалтера и аудитора в Украине, Международный день змеи

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять