Статья Путина об Украине на "вооружении" армии России: в Кремле объяснили ситуацию

Путин не знает об изучении его статьи в российской армии - Песков / Reuters

Российский президент Владимир Путин не знает о том, что его статья об Украине стала обязательной в армии РФ во время изучения тем военно-политической подготовки. Однако в Кремле этому не удивляются, так как Путин – верховный главнокомандующий, а его статья, дескать, является важным документом. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, он сказал о том, что в Кремле не удивляются, что в российской армии стали изучать статью Путина об Украине, однако, дескать, ничего об этом не знают. Работа над материалом является обыденным фактом, так как публикация написана российским главнокомандующим.

"Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховный главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеНовая военная операция России: эксперт раскрыл план Путина по Украине

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ рассказали о том, что по приказу главы военного ведомства Сергея Шойгу статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" стала изучаться в армии России во время мероприятий по военно-политической подготовке. В министерстве обороны утверждают, что публикация вызвала серьезных интерес у военнослужащих с украинскими корнями.

Статья Путина об Украине