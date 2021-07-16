Статья Путина об Украине на "вооружении" армии России: в Кремле объяснили ситуацию

В Кремле считают статью Путина об Украине "важным концептуальным документом".
Российский президент Владимир Путин не знает о том, что его статья об Украине стала обязательной в армии РФ во время изучения тем военно-политической подготовки. Однако в Кремле этому не удивляются, так как Путин – верховный главнокомандующий, а его статья, дескать, является важным документом. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
Как сообщает РИА Новости, он сказал о том, что в Кремле не удивляются, что в российской армии стали изучать статью Путина об Украине, однако, дескать, ничего об этом не знают. Работа над материалом является обыденным фактом, так как публикация написана российским главнокомандующим.
"Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховный главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеНовая военная операция России: эксперт раскрыл план Путина по Украине
Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ рассказали о том, что по приказу главы военного ведомства Сергея Шойгу статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" стала изучаться в армии России во время мероприятий по военно-политической подготовке. В министерстве обороны утверждают, что публикация вызвала серьезных интерес у военнослужащих с украинскими корнями.
Статья Путина об Украине
- В России 12 июля была опубликована статья президента Владимира Путина об Украине. В своей публикации он обвинил Украину в, дескать, нежелании разрешить конфликт на Донбассе на базе Минских соглашений и в "организации кровавых провокаций".
- Также Путин назвал Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинское государство якобы оставило Донбасс.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статью Путина он не читал и упрекнул главу РФ в наличии времени для написания таких материалов и отсутствии возможности провести переговоры Киева и Москвы на уровне глав государств.
- Владимир Путин, в свою очередь, ответил, что перед встречей лидеров двух стран украинские власти должны внимательно ознакомиться с содержанием его статьи.