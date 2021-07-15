Шойгу заставил русских военных изучать статью Путина об Украине - СМИ

Сергей Шойгу / УНИАН

Статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинце" по приказу министра обороны Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом сообщает российский портал РБК со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве.

По словам источников, из-за "большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде".

При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов разделяется всеми российскими военнослужащими, говорят источники в Минобороны.

Именно поэтому, якобы Шойгу и решил включить статью Путина обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам собеседника РБК, существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.

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Напомним, 13 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Путин считает Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ разразился сетованиями - у Путина есть время для написания статей об украинском государстве, однако нет возможности провести встречу на высшем уровне.