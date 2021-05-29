Стівен Сігал "глибше пірнув" у російську політику: став соратником Прилєпіна

Стівен Сігал став членом партії Справедлива Росія – За правду / Reuters

Актор та спеціальний представник Міністерства закордонних справ Росії з російсько-американських гуманітарних зв'язків Стівен Сігал поповнив лави партії Справедлива Росія – За правду.

Сігал отримав партійний квиток у суботу, 29 травня, під час засідання палати депутатів, пише ТАСС.

Потім Сігал заявив, що акцентується на боротьбі з екологічними злочинами та захисті озера Байкал (найбільший природний резервуар прісної води).

У партії Справедлива Росія – За правду стверджували, що актор не буде від неї балотуватися у Державну думу, оскільки крім російського громадянства він має і громадянство США.

Нагадаємо, Стівен Сігал народився 10 квітня 1952 року в американському місті Лансінг. Знявся у низці голлівудських фільмів та отримав всесвітню славу. Пізніше актор почав активно проявляти проросійську позицію.

У 2016 році Сігал отримав російське громадянство. Пізніше став членом російської партії За правду.

Довідка. Партія Справедлива Росія – За правду з'явилася 28 жовтня 2006 року, пише Вікіпедія. Лідер партії – політик Сергій Миронов. Примітно, що співголовою політсили є письменник та прихильник бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Захар Прилєпін.