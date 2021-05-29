Стивен Сигал "глубже нырнул" в российскую политику: стал соратником Прилепина

Стивен Сигал стал членом партии Справедливая Россия – За правду / Reuters

Актер и специальный представитель Министерства иностранных дел России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал пополнил ряды партии Справедливая Россия – За правду.

Сигал получил партийный билет в субботу, 29 мая, во время заседания палаты депутатов, пишет ТАСС.

Потом Сигал заявил, что акцентирует внимание на борьбе с экологическими преступлениями и защите озера Байкал (крупнейший природный резервуар пресной воды).

В партии Справедливая Россия – За правду утверждали, что актер не будет от нее баллотироваться в Государственную думу, поскольку кроме российского гражданства он имеет и гражданство США.

Напомним, Стивен Сигал родился 10 апреля 1952 года в американском городе Лансинг. Снялся в ряде голливудских фильмов и получил всемирную славу. Позже актер начал активно проявлять пророссийскую позицию.

В 2016 году Сигал получил российское гражданство. Позже стал членом российской партии За правду.

Справка. Партия Справедливая Россия – За правду появилась 28 октября 2006 года, пишет Википедия. Лидер партии – политик Сергей Миронов. Примечательно, что сопредседателем политсилы является писатель и сторонник боевиков "ДНР" и "ЛНР" Захар Прилепин.