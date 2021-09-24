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Стрілянина в університеті: стали відомі перші слова "пермського ката", що прокинувся

24 вересня 2021, 15:31

Лікарям вдалося стабілізувати стан Тимура Бекмансурова.

Тимур Бекмансуров
Тимур Бекмансуров / t.me/breakingmash

У лікарні прийшов до тями 18-річний Тимур Бекмансуров, який влаштував бійню в Пермському державному університеті.

У ході брифінгу міністр охорони здоров'я Прикам'я Анастасія Крутень розповіла про поточну ситуацію з постраждалими під час стрілянини в університеті, повідомляє 59.ru.

"По-перше, їх загальна кількість зросла з 43 до 47-за рахунок тих, хто пізніше звернувся за допомогою з незначними медичними проблемами. У пермських лікарнях залишаються 12 осіб (одного вчора виписали), 11 з них — у задовільному стані, найближчим часом, за словами міністра, очікуються ще виписки. Єдиний виняток - сам стрілок. Стан Тимура Бекмансурова важкий, але вже стабільний. Він у свідомості", - зазначила вона.

Як уточнює Telegram-канал 112, лікарям вдалося стабілізувати його стан здоров'я.

"Думки Бекмансурова сплутані, він не розуміє, де знаходиться, не пам'ятає, що сталося і періодично втрачає свідомість", - йдеться в повідомленні.

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Стан Бекмансурова оцінюється як важкий, лікарі прогнозів не дають.

Допитати стрілка на даний момент також неможливо.

Про що говорив "пермський стрілок"

Як стало відомо джерелу Life, Бекмансуров після приходу до тями запитав лікаря про батьків.

За словами співрозмовника видання, Бекмансурова відключили від апарату ШВЛ, він поки знаходиться в маренні. Пацієнт запитав у лікаря, чи є у нього батьки, а через деякий час уточнив, де вони знаходяться.

Відомо, що його батьки не цікавилися його станом і жодного разу не подзвонили в лікарню.

читайте такожБійня в Пермі: батько стрілка був найманцем, сплив "український слід"

Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії в Пермському Державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.

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