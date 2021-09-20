Стрілянина в університеті в Пермі: ЗМІ повідомили про долю нападника

Студенти вистрибували з вікон, рятуючись від стрілка / скріншот

Співробітники МВС при затриманні поранили хлопця, який 20 вересня відкрив стрілянину в будівлі Пермського університету.

Спочатку Федеральное агенство новостей повідомляло, що стрілка ліквідували спецслужби, які оперативно приїхали на місце НП. РИА Новости писало, що нападника затримали. За даними агенції, у виші повідомили прочотирьох постраждалих. У МВС уточнили, що є загиблі та поранені.

Телеграм-канал Раньше всех. Ну почти повідомив, що стрілець, який напав на пермський виш, важко поранений. Було опубліковано фото.

t.me/bbbreaking

Пізніше Слідчому комітеті РФ уточнили, що хлопець, який відкрив стрілянину в пермському виші, чинив опір правоохоронцям при затриманні та був поранений. За даними СК РФ, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще шестеро - поранені. За даними МОЗ, постраждали 14 осіб.

Особу "пермського стрілка" встановили, це студент університету. Порушено кримінальне провадження про вбивство.

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Повідомляється також, що стрілець 2003 року народження був озброєний гладкоствольною рушницею Huglu 12 калібру, після перестрілки нападник помер на місці.

Пізніше стало відомо, що Тимур Бекмансуров живий, але перебуває у важкому стані та підключений до апарату ШВЛ, повідомляє Baza з посиланням на Слідчий комітет.

Спочатку, за інформацією університету, він помер після поранення під час затримання. Смерть Бекмансурова підтвердив і губернатор Пермського краю.

Раніше з'явилася інформація, що невідомий відкрив стрілянину в будівлі Пермського державного університету. Студенти вистрибували з вікон.

На місці події працюють співробітники ФСБ, Росгвардіі, МВС і Слідчого комітету. Повідомлялося, що внаслідок нападу є поранені, їхня кількість уточнюється.

За попередніми даними, стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров.

Тимур Бекмансуров / Фото @112

Було опубліковано фото стрілка і оприлюднена сторінка в соцмережах, де він поетапно розповідає, як збирався влаштувати стрілянину.

У дописі йдеться: "Подія не є терактом (принаймні з юридичної точки зору). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно".

Як повідомляв Главред, в російському місті Казань (столиця Республіки Татарстан) в гімназії №175 у вівторок, 11 травня, сталася стрілянина. Її влаштував 17-річний Ільназ Ренатович Галявієв. Жертвами атаки стали дев'ятеро осіб - один учитель і школярі, ще 32 - постраждали.