Будівництво Північного потоку-2 на фінішній прямій: у ФРН зробили важливу заяву

У Німеччині дозволили добудову Північного потоку-2 / Reuters

Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії ФРН (BSH) дозволило продовжити будівництво газопроводу Північний потік-2 у німецькій виключній економічній зоні.

Як говориться в повідомленні прес-служби відомства, припинення дозволу на будівництво, виданого до кінця травня, викликали позови природоохоронних організацій, зараз цей дозвіл не діє до закінчення судового розгляду.

Відомство розглянуло наявні документи і запит компанії-забудовника і прийняло рішення скористатися поправкою BSH від 14 січня 2021 року, яка дозволяє будівництво із застосуванням корабля-трубоукладача з якірним позиціонуванням, мова йде про відрізок в 2 кілометри.

Відзначимо, що за словами генерального консула Німеччини в Єкатеринбурзі Матіаса Крузе, на сьогоднішній день залишилося побудувати ще 80 кілометрів газопроводу.

"Більш детальною інформацією я, на жаль, не маю. Ми виходимо з того, що газопровід буде побудований", - сказав Крузе журналістам в Єкатеринбурзі, передає Інтерфакс.

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Будівництво Північного потоку-2: