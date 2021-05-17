Будівництво Північного потоку-2 на фінішній прямій: у ФРН зробили важливу заяву

У ФРН дозволили будівництво газопроводу із застосуванням корабля-трубоукладача.
Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії ФРН (BSH) дозволило продовжити будівництво газопроводу Північний потік-2 у німецькій виключній економічній зоні.
Як говориться в повідомленні прес-служби відомства, припинення дозволу на будівництво, виданого до кінця травня, викликали позови природоохоронних організацій, зараз цей дозвіл не діє до закінчення судового розгляду.
Відомство розглянуло наявні документи і запит компанії-забудовника і прийняло рішення скористатися поправкою BSH від 14 січня 2021 року, яка дозволяє будівництво із застосуванням корабля-трубоукладача з якірним позиціонуванням, мова йде про відрізок в 2 кілометри.
Відзначимо, що за словами генерального консула Німеччини в Єкатеринбурзі Матіаса Крузе, на сьогоднішній день залишилося побудувати ще 80 кілометрів газопроводу.
"Більш детальною інформацією я, на жаль, не маю. Ми виходимо з того, що газопровід буде побудований", - сказав Крузе журналістам в Єкатеринбурзі, передає Інтерфакс.
читайте такожУ США дали рецепт знищення газопроводу Північний потік-2
Будівництво Північного потоку-2:
- Проект Північний потік-2 (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.
- Газопровід Північний потік - 2 побудований вже більш ніж на 90%.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося побудувати до кінця 2019 року поряд з уже існуючим Північним потоком-1. Але через санкції США, передбачені законом про американський оборонний бюджет на 2020 рік, компанії, що займаються будівництвом газопроводу, не змогли його добудувати. Після цього Газпром вирішив добудувати газопровід власними силами.
- З 1 січня 2021 року набули чинності ще одні американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, контролю та сертифікації трубопроводу. Їм надано 30 днів на те, щоб покинути проект, інакше їм загрожують санкції.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський Газпром. Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.