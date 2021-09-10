Будівництво Північного потоку-2 повністю завершено - Газпром

Будівництво газопроводу Північний потік-2 завершено / Reuters

Голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Про це він сказав на ранковій оперативній нараді, передає пресслужба ПАТ Газпром.

За словами Міллера, будівництво завершено вранці в п'ятницю, 10 вересня, о 8.45 за московським часом.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що 6 вересня було покладено останню трубу газопроводу Північний потік-2. Після стикування німецької та датської секцій, необхідно буде провести ще пусконалагоджувальні роботи.

читайте такожВ Україні розкрили сценарій блокування Північного потоку-2Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2. За неофіційними даними, це може статися вже 1 жовтня.

Реклама

Як повідомляв Главред, глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський та Байден.

Угода щодо СП-2 між Німеччиною та США

США та Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.

На Банковій розкритикували документ. Прессекретар президента України Сергій Никифоров сказав, що угода Штатів і ФРН щодо СП-2 нічого не гарантує Києву та є лише декларацією. Тому українська держава і надалі буде протидіяти проекту і вести переговори із Заходом.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загрозу національній безпеці країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив імовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов вважає, що Штати здійснять спробу зупинити СП-2 у тому випадку, якщо в Німеччині на парламентських виборах здобуде перемогу Партія Зелених.