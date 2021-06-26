Доля Донбасу і Північного потоку-2: у ФРН зробили заяву щодо деталей зустрічі Зеленського і Меркель

Меркель має намір обговорити з Зеленським питання Донбасу і СП-2 перед поїздкою до США на зустріч з Байденом - посол / GettyImages

Президент України Володимир Зеленський 12 липня відправиться до Німеччини на перемовини з Федеральною канцлеркою Ангелою Меркель. Під час зустрічі сторони обговорять питання Донбасу і Північного потоку-2. Меркель важливо почути побажання Зеленського перед її зустріччю з господарем Білого дому Джо Байденом. Про це заявила німецький посол Анка Фельдгузен.

У інтерв'ю виданню Дзеркало тижня вона розповіла про те, що питання Донбасу є надзвичайно важливим для Меркель, яка щодня читає новини про ситуацію в Україні.

"Донбас, звичайно, - одна з найскладніших проблем, безумовно, вони про неї говоритимуть. Канцлерка з перших днів була долучена до цієї проблеми, і, як мені говорили, вона щодня читає новини про Україну. Для неї це особисте питання", - розповіла посол.

За її словами, Меркель запросила Зеленського до Берліну, тому що для неї важливі побажання офіційного Києва щодо низки ключових питань перед її поїздкою на зустріч з Байденом. При цьому вона має намір обговорити з президентом України безліч питань, включаючи і Донбас, і Північний потік-2.читайте такожПрощальна зустріч з Меркель: чому Україну навряд чи зрадіє візиту Зеленського до Німеччини

"Я думаю, це хороший знак, що канцлерка хоче обговорити з президентом Зеленським цілу низку питань — не тільки "Північний потік-2", але і "Нормандський формат", тому що таким чином вона зможе безпосередньо від нього почути українські побажання для її перемовин з американською адміністрацією", - підкреслила Анка Фельдгузен.

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На Банковій 22 червня заявили, що президент України Володимир Зеленський 12 липня відправиться до Берліна на перемовини з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Сторони повинні обговорити українсько-німецькі відносини та перспективи врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 25 червня під час свого інтерв'ю заявив, що якщо Києву не вдасться домовитися з Росією, США і в нормандському форматі щодо вирішення конфлікту на Донбасі, держава зводитиме стіну з ОРДЛО. Питання винесуть на всеукраїнський референдум.

За словами Зеленського, Мінський формат неефективний. У ході зустрічей з президентом США Джо Байденом і главою РФ Володимиром Путіним він має намір знайти нові шляхи врегулювання збройної конфронтації на Донбасі.

США вже розглядають можливість підключення до перемовин щодо Донбасу. Як заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, у Вашингтоні визначаються з форматом участі у перемовному процесі. Деталі стануть відомі після візиту Зеленського до Вашингтону.