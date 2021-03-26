Суецький канал опинився в "пастці": компанії несуть мільярдні збитки

Суецький канал заблокував контейнеровоз / Reuters

За даними представників світового судноплавства, застряглий в Суецькому каналі мегаконтейнер Ever Given щодня затримує товарів на суму близько 9,6 мільярда доларів.

Як пише ВВС, тільки в одну годину блокування обходиться в 400 мільйонів доларів в торгівлі вздовж водного шляху, який є життєво важливим коридором між Сходом і Заходом.

Експерти компанії Lloyd's List оцінюють рух каналу в західному напрямку приблизно в 5,1 мільярда доларів на день, а рух у східному напрямку - приблизно в 4,5 мільярда доларів на день.

Згідно з даними трекерів відстеження, який наводить компанія, на обох кінцях каналу заблоковані вже понад 160 суден. У їх число входять: 41 балкер (суховантажі, навантажені насипом), і 24 танкера для перевезення сирої нафти.

Інші судна в основному перевозять споживчі товари, такі як одяг, меблі, виробничі компоненти та автомобільні деталі.

Як повідомила найбільша з міжнародних судноплавних асоціацій BIMCO, збитки будуть тільки зростати і можуть істотно вплинути на поставки продукції в світі.

"Я думаю, що на кожен день затримки буде потрібно два дні, щоб усунути затримки", - сказав зі свого боку Алан Баєр, президент логістичної компанії OL USA, передає Bloomberg.

За його словами, якщо блокування триватиме протягом невизначеного періоду часу, судна почнуть обходити Африку, додавши до свого маршруту від семи до дев'яти днів плавання. Дві великі судноплавні компанії, Maersk і Hapag-Lloyd, заявили, що вони вивчають варіанти, щоб уникнути проходу по Суецькому каналу, на який припадає близько 12% від загального обсягу світової торгівлі.

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