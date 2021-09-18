"Талібан" довів: афганський підліток три дні їхав під причепом вантажівки

Хлопець намагався потрапити до Франції / скріншот

На пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією, прикордонники Чернівецького загону були шоковані побаченим. Вони знайшли в запасному колесі під причепом вантажівки юного хлопця з Афганістану.

За даними Державної прикордонної служби України, іноземця виявили зовсім випадково під час огляду автомобіля "Вольво". Машина прибула транзитом з Туреччини до Латвії.

"З'ясувалося, що нелегальний мігрант є громадянином Афганістану і йому всього 16 років. Таким чином він їхав вже третю добу, щоб будь-що дістатися до країн ЄС, спочатку до Франції. Водій автомобіля, громадянин України, не знав, що з ним їде непроханий пасажир", - зазначено в повідомленні.

Прикордонники нагодували підлітка, і дали йому час отямитися від моторошного переїзду. А тим часом фахівці встановлюють всі обставини події.

Як таліби захопили Афганістан

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац.

Потім міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Додамо, Україна евакуювала з Афганістану близько 800 громадян з шести країн – України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Також раніше в Кабулі прогримів біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, де якраз збиралися іноземці. Офіційно відповідальність за вибух вже взяли на себе бойовики ісламської держави.