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"Талибан" довел: афганский подросток три дня ехал под прицепом грузовика

18 сентября 2021, 19:52
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16-летнего парня заметили пограничники. Он пытался попасть в Францию.

Парень пытался попасть во Францию / Скриншот

На пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией, пограничники Черновицкого отряда были шокированы увиденным. Они нашли в запасном колесе под прицепом грузовика юного парня из Афганистана.

По данным Государственной пограничной службы Украины, иностранца обнаружили совершенно случайно во время осмотра автомобиля "Вольво". Машина прибыла транзитом из Турции в Латвию.

"Выяснилось, что нелегальный мигрант является гражданином Афганистана и ему всего 16 лет. Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы во что бы то ни стало добраться до стран ЕС, сначала до Франции. Водитель автомобиля, гражданин Украины, не знал, что с ним едет незваный пассажир", - указано в сообщении.

Пограничники накормили подростка, и дали ему время прийти в себя от жуткого переезда. А тем временем специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как талибы захватили Афганистан

  • 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец.
  • Затем министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
  • 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Добавим, Украина эвакуировала из Афганистана около 800 граждан из шести стран – Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Также ранее в Кабуле прогремел у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая, где как раз собирались иностранцы. Официально ответственность за взрыв уже взяли на себя боевики исламского государства.

viber
Госпогранслужба Талибан новости Афганистана
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