Появилось видео героической операции украинской разведки в Кабуле

Военные спасли больше 700 жизней / Скриншот

Украинские бойцы опубликовали видео спецоперации в Афганистане, во время которой им удалось эвакуировать свыше 700 украинцев и иностранцев. Соответствующие кадры были опубликованы в четверг, 2 сентября. Они появились в Facebook Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Военные, рискуя собственной жизнью, вышли за пределы защищенного периметра аэропорта для того, чтобы найти и безопасно забрать людей с эвакуационного списка.

"На такое рискованное решение не решались ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона по территории аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана"", - указано в сообщении.

Эвакуированные были потрясены этим поступком.

Стоит отметить, что несмотря на то, что у Украины не было своего миротворческого контингента в Афганистане, отечественные военные заняли восьмое место по количеству эвакуированных среди всех европейских стран. Им удалось эвакуировать более 700 человек.

Напомним, в конце августа у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле произошел мощный взрыв. Более того, спустя малое количество времени в самом крупном городе страны прогремел еще один взрыв. Трагедия случилась возле отеля Baron, где останавливаются англичане.

Трагедия в Афганистане