Появилось видео героической операции украинской разведки в Кабуле

Наш спецназ вышел пешком за пределы защищенного периметра аэропорта, чтобы найти и сопроводить в аэропорт лиц, согласованных на эвакуацию.
Украинские бойцы опубликовали видео спецоперации в Афганистане, во время которой им удалось эвакуировать свыше 700 украинцев и иностранцев. Соответствующие кадры были опубликованы в четверг, 2 сентября. Они появились в Facebook Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Военные, рискуя собственной жизнью, вышли за пределы защищенного периметра аэропорта для того, чтобы найти и безопасно забрать людей с эвакуационного списка.
"На такое рискованное решение не решались ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона по территории аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана"", - указано в сообщении.
Эвакуированные были потрясены этим поступком.
Стоит отметить, что несмотря на то, что у Украины не было своего миротворческого контингента в Афганистане, отечественные военные заняли восьмое место по количеству эвакуированных среди всех европейских стран. Им удалось эвакуировать более 700 человек.
Напомним, в конце августа у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле произошел мощный взрыв. Более того, спустя малое количество времени в самом крупном городе страны прогремел еще один взрыв. Трагедия случилась возле отеля Baron, где останавливаются англичане.
Трагедия в Афганистане
- США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.
- Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.
- Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.
- Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.
- Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.