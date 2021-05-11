Тель-Авів під обстрілом ракет: літак з України не зміг сісти

Тель-Авів обстрілюють ракетами / Twitter

11 травня, ввечері бойовики організації ХАМАС запустили з Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони Залізний купол.

Як повідомляє The Times of Israel, системі ППО не вдалося збити всі ракети, запущені з Сектора Газа, тому деякі з них потрапили по Тель-Авіву і його передмістя.

Так, в центрі Тель-Авіва ракета вразила пасажирський автобус, в результаті чого чотири людини отримали поранення, двоє з них-серйозні.

Організація ХАМАС заявила, що по Тель-Авіву були випущені більше 130 ракет. Удар здійснили у відповідь на повітряну атаку ізраїльської армії, в результаті якої був знищений житловий будинок.

В результаті атаки Палестини аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона 11 травня опинився під обстрілом. Український літак авіакомпанії МАУ так і не дочекався дозволу на посадку, його направили на Кіпр.

Міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона припинив роботу, тому рейси, що прямують до Тель-Авіва, перенаправляють на Кіпр.

У будівлі аеропорту проходить евакуація.

На південь від Тель-Авіва в результаті ракетного обстрілу загинула жінка. В результаті попадання інших ракет за межами Тель-Авіва постраждали ще щонайменше чотири людини.

Під ракетний обстріл потрапили міста Рішон ле-Ціон, Рамат-Ган, Сдоте і Тайбе.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відреагував на ракетний обстріл Тель-Авіва та інших міст країни з Сектора Газа. Він заявив, що ХАМАС "заплатить високу ціну" за удари по Ізраїлю.

"Ми провели нараду і прийняли рішення. ХАМАС заплатив і заплатить високу ціну за своє рішення обстрілювати ізраїльську територію. Ця битва потребує часу і терпіння", - заявив Нетаньяху.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного обстрілу Ізраїлю жертв і загиблих стало більше.

Зараз відомо, що загинуло дві жінки, понад 90 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Чому почалася ракетна атака

Події відбуваються на тлі зіткнень в Єрусалимі між ізраїльською поліцією і палестинцями, які тривають вже кілька днів.

Як пише газета Al-Quds з посиланням на представника палестинського товариства червоного півмісяця, в районі Храмової гори і Старого міста Єрусалиму поранення отримали не менше 612 палестинців.

Раніше ХАМАС висунув Ізраїлю ультиматум, щоб поліція до 18:00 покинула Храмову гору і східний район Єрусалиму і звільнила всіх затриманих під час зіткнень 7 травня. В іншому випадку палестинський ісламістський рух загрожував "посилити опір".

Зазначимо, це найзапекліші сутички за останні роки.