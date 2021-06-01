Ткнули носом у Сирію: Анкара різко відповіла на закиди Москви через Україну

У Туреччині відповіли РФ через Україну / Reuters

У Міністерстві закордонних справ Туреччини відреагували на заяви РФ про постачання озброєнь в Україну.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю турецькому каналу NTV прокоментував рекомендації Росії, яка застерігала від "підживлення мілітаристських настроїв Києва".

"Наша позиція по Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що її рішення – в політичній площині", - підкреслив він.

Глава МЗС Туреччини також нагадав про те, що РФ сама активно поставляє озброєння в Сирію.

"Це торгівля. Угода з Україною була укладена багато років тому. Росія поставляє ракети в Сирію або інші країни. Ми не ставили цього під сумнів, коли так сталося", - додав Чавушоглу.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю одному з російських видань "рекомендував" турецьким колегам "припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва". За його словами, "заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії".

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