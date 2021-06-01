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Ткнули носом в Сирию: Анкара резко ответила на упреки Москвы из-за Украины

1 июня 2021, 07:52
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Решения РФ находятся в политической плоскости, подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Турция ответила РФ
В Турции ответили РФ из-за Украины / Reuters

В Министерстве иностранных дел Турции отреагировали на заявления РФ о поставках вооружений в Украину.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому каналу NTV прокомментировал рекомендации России, которая предостерегала от "подпитки милитаристских настроений Киева".

"Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решения – в политической плоскости", - подчеркнул он.

Глава МИД Турции также напомнил о том, что РФ сама активно поставляет вооружения в Сирию.

"Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда так произошло", - добавил Чавушоглу.

Отметим, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий "рекомендовал" турецким коллегам "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева". По его словам, "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России".

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Турецкие дроны Bayraktar для Украины:

  • Ранее в Турции прокомментировали заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее негативно оценил сотрудничество между Киевом и Анкарой в военно-технической сфере.
  • Для Анкары не имеет значения, какой стране или частной компании продавать свое вооружение, заявил турецкий дипломат.
  • Таким образом в турецких дипломатических кругах объяснили поставку Украине ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.
  • При этом турецкий дипломат не исключил, что Турция может продать беспилотники и России, если Москва сделает соответствующий запрос.
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