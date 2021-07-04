Трагедія в Польщі: робітника з України розчавило домкратом

У Польщі загинув заробітчанин

У Польщі під час проведення робіт на залізничному мосту трагічно загинув загинув 39-річний громадянин України. Чоловіка придавило гідравлічним домкратом. Трагедія трапилася в місті Вронки 3 липня, пише польське видання TVP.Info.

За попередніми даними, ввечері 3 липня при проведенні робіт на залізничному мосту в населеному пункті Вронки Великопольського воєводства сталася аварія. В результаті події загинув українець. Його причавило гідравлічним домкратом.

На місці працюють співробітники поліції. Вони з'ясовують причини та обставини трагедії.

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"Були допитані свідки",- заявила прессекретарка повітової поліції в Шамотули Сандра Худа.

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Про подію поінформовано Державну інспекцію праці. Справу взяла під контроль місцева прокуратура.

Раніше повідомлялося про те, що, що в Польщі п'яний чоловік почав чіплятися до групи українців через те, що вони спілкувалися рідною мовою. В результаті виниклої сварки, поляк побив одного з українців до втрати свідомості.

Дебошира передали правоохоронцям, потерпілому українцю надана медична допомога. За його словами, чоловік, який на нього напав, вигукував націоналістичні гасла.