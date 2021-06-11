Трамп різко пожартував над Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві

Трамп попросив Байдена не засипати на зустрічі з Путіним / Reuters

Американський політик і бізнесмен, 45-президент США Дональд Трамп в черговий раз назвав президента Америки Джо Байдена "сонним Джо" і попросив його не засипати на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому Трамп побажав удачі Байдену і сказав, щоб він передав привіт главі Кремля.

Як повідомляє Forbes, відповідну заяву Трамп поширив через американські засоби масової інформації. Політик побажав Байдену успіхів та попросив не засипати на зустрічі з Путіним в рамках саміту США і Росії у Женеві. Також він сказав, щоб господар Білого дому передав привіт главі Кремля.

"Удачі Байдену у взаємодії з Путіним — не засни на зустрічі і, будь ласка, передай йому мої найкращі побажання", - підкреслив Трамп, який під час президентської виборчої кампанії неодноразово називав Байдена не інакше, як "сонним Джо".читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків

Раньше Дональд Трамп заявив, що Китай і Росія "відкрито знущаються над Байденом" і звинуватив американського президента в підтримці російського газопроводу Північний потік-2, будівництво якого передбачає експорт газу в обхід України.

Зустріч Байдена і Путіна

США і Росія 24 травня провели консультації щодо відносин двох держав. Сторони домовилися про подальше обговорення проблемних питань у форматі американо-російського саміту.

Президент Америки Джо Байден і глава РФ Володимир Путін проведуть зустріч 16 червня у Женеві, про що офіційно заявили в Білому домі і в Кремлі 25 травня.

Американський глава держави Джо Байден на перемовинах з Володимиром Путіним має намір заявити російському президенту про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, стверджує представник Білого дому Аманда Слоат.

Глава МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що Путін на зустрічі з Байденом попросить американського президента підтримати "діалог" Києва з бойовиками "ЛДНР", і також реалізацію других Мінських угод.