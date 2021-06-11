УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Трамп резко пошутил над Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве

11 июня 2021, 10:40
Прослушать новость
Остановить

Трамп попросил Байдена "передать привет" Путину.

Трамп
Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным / Reuters

Американский политик и бизнесмен, 45-президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал президента Америки Джо Байдена "сонным Джо" и попросил его не засыпать на встрече с президентом России Владимиром Путиным. При этом Трамп пожелал удачи Байдену и сказал, чтобы он передал привет главе Кремля.

Как сообщает Forbes, соответствующее заявление Трамп распространил через американские средства массовой информации. Политик пожелал Байдену удачи и попросил его не засыпать на встрече с Путиным в рамках саммита США и России в Женеве. Также он сказал, чтобы хозяин Белого дома передал привет главе Кремля.

"Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным — не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания", - подчеркнул Трамп, который в ходе президентской избирательной кампании неоднократно называл Байдена не иначе, как "сонным Джо".Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

Ранее Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия "открыто издеваются над Байденом" и обвинил американского президента в поддержке российского газопровода Северный поток-2, строительство которого предполагает экспорт газа в обход Украины.

Встреча Байдена и Путина

США и Россия 24 мая провели консультации по вопросам отношений двух государств. Стороны договорились о дальнейшем обсуждении проблемных вопросов в формате американо-российского саммита.

Президент Америки Джо Байден и глава РФ Владимир Путин проведут встречу 16 июня в Женеве, о чем официально заявили в Белом доме и в Кремле 25 мая.

Американский глава государства Джо Байден на переговорах с Владимиром Путиным намерен заявить российскому президенту о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, утверждает представитель Белого дома Аманда Слоат.

Глава МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Путин на встрече с Байденом попросит американского президента поддержать "диалог" Киева с боевиками "ЛДНР", и также реализацию вторых Минских соглашений.

новости России новости США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Трамп резко пошутил над Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Чем опасен чай в пакетиках и как различить подделкуЧем опасен чай в пакетиках и как различить подделку Названы две привычки, которые молниеносно делают вас полнееНазваны две привычки, которые молниеносно делают вас полнее "Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды""Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды" На какую опасную болезнь указывают тошнота и головная боль - ответ медикаНа какую опасную болезнь указывают тошнота и головная боль - ответ медика Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школыФиналист Голосу країни написал песню для выпускников из школы

Последние новости

10:56

В компанию к дождям в Украину мчится серьезное похолодание

10:51

"Переплюнула Скабееву": юрист в прямом эфире обвинил Геращенко во лжи Видео

10:40

Трамп резко пошутил над Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве Видео

10:23

Дорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип Почему Видео

10:03

Гороскоп на завтра 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

Реклама
09:58

ГТС Украины работает на 20% от мощности и обходится дорого - эксперт

09:40

Чем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть Видео

09:31

"Слава Украине – Героям слава никуда не исчезнут": Украина ответит на скандал с формой сборной Видео

09:30

"Это скотство": Геращенко нарвалась на жесткий ответ ведущей в прямом эфире Видео

09:24

Стоит ли Украине рассчитывать на компенсации от ЕС за Северный поток-2 мнение

08:29

COVID-19 в Украине: выявлены 1,6 тыс. новых случаев заражения

08:08

В ЕС сделали заявление о планах Украины по возвращению Крыма и поздравили Зеленского Видео

08:03

Стоматолог-"оборотень" калечил пациенток в Киеве, грабил и пытался убить

07:50

Агония Голоса: почему кризис этой политической силы является проблемой Зеленского мнение

07:04

Отрезали руки и гениталии: стало известно, как боевики ЛДНР издевались над пленными украинцами Видео

06:45

Элина Свитолина топлес поразила красотой на нежном фото

06:37

Россия привыкла "торговать головами": Арестович рассказал об обмане РФ при обмене пленными Видео

05:28

Петров пост в 2021 году: когда и что нужно есть Видео

03:50

Весь мир сейчас – шоу-бизнес: эксперт объяснил феномен президентства  Зеленского

03:30

В Disney уточнили, когда выйдет 3 сезон Мандалорца

Реклама
02:37

На "кладбище проектов" Google появилась новая жертва Видео

02:06

Врач назвал неожиданную опасность персиков и абрикосов для детей Видео

01:31

Круговая порука повсюду: эксперт объяснил, почему законопроект о побратимах развалит армию

01:08

Elden Ring, Death Stranding на PS5 и новый Painkiller: главные анонсы Summer Game Fest Видео

00:23

Гороскоп на 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Видео

00:00

В США сделали новое заявление о Северном потоке-2 Видео

10 июня, четверг
23:55

Врачи рассказали, как помогает массаж при неприятном мужском состоянии Видео

23:29

В Украине поднимут прожиточный минимум вдвое: что ждет украинцев Видео

23:07

ЕС готовит очередные жесткие санкции против Беларуси - Bloomberg Видео

23:04

Почему волосы становятся тоньше и выпадают: пять причин Видео

22:59

Врач рассказала, какое мороженое самое полезное Видео

22:28

В МВФ сделали громкое заявление о сотрудничестве с Украиной Видео

22:21

Синоптики рассказали, когда грозы и дожди покинут Украину и придет жара Видео

22:21

"Не чистите зубы сразу после еды": врач делится скрытым риском для здоровья Видео

22:00

Употребление цельных фруктов может снизить риск неизлечимой болезни Видео

21:59

Леся Никитюк сделала заявление по поводу взлома и слива фото

21:50

На Херсонщине двое парней зверски избили односельчан, один из которых скончался Видео

21:44

Сотрудники посольства США примеряли скандальную форму сборной Украины Видео

21:23

Лесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком

20:51

Затолкали в машину и увезли: в Киеве похитили бизнесмена

Реклама
20:49

В России арестовали блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского Видео

20:49

Дочь Мэрил Стрип снова собралась замуж за музыканта

20:38

Встреча Путина и Байдена: один будет играть по правилам, второй - нет мнение

20:34

В магазине GOG стартовала летняя распродажа – cкидки до 90% на более 3000 тайтлов Видео

20:32

Украина резко высказалась о "наезде" Путина на инициативу Зеленского насчет коренных народов Видео

20:15

Netflix назвал список актеров сериала Сумерки Богов

20:08

В Ассоциации поведали, как украинцы могут платить за газ с 1 мая

19:56

Названы приметы, которые сулят внезапное богатство Видео

19:56

Cамые большие карты в истории серии – новые подробности Battlefield 2042 Видео

19:45

Первые две страны Евросоюза признали украинские паспорта вакцинации Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять