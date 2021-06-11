Трамп резко пошутил над Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве

Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным / Reuters

Американский политик и бизнесмен, 45-президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал президента Америки Джо Байдена "сонным Джо" и попросил его не засыпать на встрече с президентом России Владимиром Путиным. При этом Трамп пожелал удачи Байдену и сказал, чтобы он передал привет главе Кремля.

Как сообщает Forbes, соответствующее заявление Трамп распространил через американские средства массовой информации. Политик пожелал Байдену удачи и попросил его не засыпать на встрече с Путиным в рамках саммита США и России в Женеве. Также он сказал, чтобы хозяин Белого дома передал привет главе Кремля.

"Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным — не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания", - подчеркнул Трамп, который в ходе президентской избирательной кампании неоднократно называл Байдена не иначе, как "сонным Джо".Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

Ранее Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия "открыто издеваются над Байденом" и обвинил американского президента в поддержке российского газопровода Северный поток-2, строительство которого предполагает экспорт газа в обход Украины.

Встреча Байдена и Путина

США и Россия 24 мая провели консультации по вопросам отношений двух государств. Стороны договорились о дальнейшем обсуждении проблемных вопросов в формате американо-российского саммита.

Президент Америки Джо Байден и глава РФ Владимир Путин проведут встречу 16 июня в Женеве, о чем официально заявили в Белом доме и в Кремле 25 мая.

Американский глава государства Джо Байден на переговорах с Владимиром Путиным намерен заявить российскому президенту о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, утверждает представитель Белого дома Аманда Слоат.

Глава МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Путин на встрече с Байденом попросит американского президента поддержать "диалог" Киева с боевиками "ЛДНР", и также реализацию вторых Минских соглашений.