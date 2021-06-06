Над Байденом открыто издеваются китайцы и Путин – Трамп

Дональд Трамп утверждал, что Владимир Путин открыто издевается над Джо Байденом / Reuters

Республиканец, экс-президент США Дональд Трамп в субботу, 5 июня, заявил, что над нынешним американским лидером – демократом Джо Байденом, открыто издеваются китайские переговорщики и глава Российской Федерации Владимир Путин.

Китайцы и Путин смеются над Байденом, рассказал Трамп в городе Гринвилл (Северная Каролина) во время съезда Республиканской партии, сообщает The Nation.

По его словам, китайские переговорщики и лидер РФ унижают Штаты.

"…над Байденом открыто издеваются китайские переговорщики и президент России… Путин. Они издеваются над ним, они смеются над ним и унижают нашу страну", – сказал бывший президент.

Трамп полагает, что при новой власти США "унижают и унижают".

"Наша граница широко открыта, нелегальная иммиграция стремительно растет... Наркотики хлынут, цены на газ стремительно растут, наши отрасли разграблены иностранными кибератаками, это неуважение к нашей стране и к нашим лидерам. И, говоря о наших лидерах, они кланяются Китаю", – утверждал республиканец.

Экс-лидер Штатов также выдвинул громкое обвинение в сторону Байдена. Трамп сказал, что Байден поддерживает Северный поток-2 – трубопровод, по которому Россия сможет доставлять газ в Европу в обход Украины.

Читайте такжеСын Трампа оскорбил Байдена из-за скандала с ПутинымНапомним, Джо Байден является 46 президентом США – его инаугурация состоялась 20 января 2021 года. До Байдена пост главы США занимал Дональд Трамп. Период президентства Трампа начался 20 января 2017 года.

Трампа обвиняли в сотрудничестве с Россией. СМИ писали, что российская сторона помогла Трампу заполучить пост президента.

Справка. Во время президентства Дональда Трампа отношения США и Китая ухудшились. Американские власти ввели санкции против ряда китайских компаний, а Китай наказал ограничительными мерами сотрудников администрации Трампа.

В начале марта 2021 года тогдашний новый госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сказал, что в 21 веке главный геополитический противник страны – Китай.

После того, как Россия пошла на агрессию против Украины, американские власти начали сдерживать страну, в частности, против нее были введены санкции. Ограничительные меры не раз расширяли. Штаты в том числе выступали против строительства Северного потока-2 и вводили санкции против судов, которые занимались укладкой труб.