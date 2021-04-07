Трюдо зробив заяву через ескалацію Росією насильства на Донбасі

Прем'єр-міністр Канади засудив ескалацію Росією насильства на Донбасі і постійне порушення режиму припинення вогню.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив у непохитності підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та засудив ескалацію Росією насильства на Донбасі.
"Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться", - зазначив Трюдо в Twitter, подякувавши за телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Крім того, прем'єр-міністр Канади засудив ескалацію Росією насильства на Донбасі і постійне порушення режиму припинення вогню.
"Прем'єр-міністр Трюдо і президент Зеленський обговорили ситуацію на сході України, водночас прем'єр-міністр засудив ескалацію Росією насильства на Донбасі та постійне порушення режиму припинення вогню. Прем'єр-міністр Трюдо також висловив глибоку стурбованість дестабілізаційними діями Росії і недавніми військовими діями в Криму і вздовж кордону з Україною. Прем'єр-міністр Трюдо підкреслив непохитну прихильність Канади підтримці суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні пресслужби Трюдо.
Зазначимо, 6 квітня через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський запропонував Трюдо розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів у нашій країні.
Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше:
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- 6 квітня в російських збройних силах стартували планові контрольні перевірки боєготовності армії. Війська виведені на полігони з метою проходження різних військових маневрів. Перевірка готовності військ організована у всіх військових округах Росії.