Трюдо зробив заяву через ескалацію Росією насильства на Донбасі / Reuters

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив у непохитності підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та засудив ескалацію Росією насильства на Донбасі.

"Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться", - зазначив Трюдо в Twitter, подякувавши за телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, прем'єр-міністр Канади засудив ескалацію Росією насильства на Донбасі і постійне порушення режиму припинення вогню.

"Прем'єр-міністр Трюдо і президент Зеленський обговорили ситуацію на сході України, водночас прем'єр-міністр засудив ескалацію Росією насильства на Донбасі та постійне порушення режиму припинення вогню. Прем'єр-міністр Трюдо також висловив глибоку стурбованість дестабілізаційними діями Росії і недавніми військовими діями в Криму і вздовж кордону з Україною. Прем'єр-міністр Трюдо підкреслив непохитну прихильність Канади підтримці суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні пресслужби Трюдо.

Зазначимо, 6 квітня через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський запропонував Трюдо розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів у нашій країні.

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