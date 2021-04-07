Трюдо сделал заявление из-за эскалации Россией насилия на Донбассе

Премьер-министр Канады осудил эскалацию Россией насилия на Донбассе и постоянное нарушение режима прекращения огня.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил в непоколебимости поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил эскалацию Россией насилия на Донбассе.
"Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошатнется", - отметил Трюдо в Twitter, поблагодарив за телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, премьер-министр Канады осудил эскалацию Россией насилия на Донбассе и постоянное нарушение режима прекращения огня.
"Премьер-министр Трюдо и президент Зеленский обсудили ситуацию на востоке Украины, при этом премьер-министр осудил эскалацию Россией насилия на Донбассе и постоянное нарушение режима прекращения огня. Премьер-министр Трюдо также выразил глубокую озабоченность дестабилизирующими действиями России и недавними военными действиями в Крыму и вдоль границы с Украиной. Премьер-министр Трюдо подчеркнул непоколебимую приверженность Канады поддержке суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины", — сказано в сообщении пресс-службы Трюдо.
Отметим, 6 апреля из-за обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. Зеленский предложил Трюддо рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных Сил Украины, в частности увеличения количества канадских военных инструкторов в нашей стране.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля в российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боеготовности армии. Войска выведены на полигоны с целью прохождения различных военных маневров. Проверка готовности войск организована во всех военных округах России.