Туреччина поплатиться за велику угоду з РФ: США запровадять санкції

Ентоні Блінкен / Фото Reuters

Державний департамент США запровадить санкції проти турецького Управління оборонної промисловості (SSB) за угоди з російським оборонним сектором. Обмеження почнуть діяти 7 квітня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що SSB кілька років тому "провело істотну транзакцію" з Росією. Про це повідомляється на сайті американського Федерального реєстру.

Відповідно до закону Про протидію противникам Америки через санкції, щодо SSB запровадять заборону на експорт американської продукції. Також буде заборонено видавати кредити на суму в понад 10 млн доларів.

Крім того санкції торкнуться глави SSB Ісмаїла Деміра і ще трьох керівників. Американцям буде заборонено вести справи з цими громадянами Туреччини. Активи фігурантів списку в США заморожуються, влада США не видаватиме візи цим людям.

Росія і Туреччина уклали контракт на поставку Москвою Анкарі комплексів С-400 в 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи. Рішення Анкари викликало різко негативну реакцію у США і Альянсу в цілому.

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