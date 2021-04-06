Туреччина поплатиться за велику угоду з РФ: США запровадять санкції

Санкції торкнуться турецького Управління оборонної промисловості, його глави Ісмаїла Деміра і ще трьох керівників.
Державний департамент США запровадить санкції проти турецького Управління оборонної промисловості (SSB) за угоди з російським оборонним сектором. Обмеження почнуть діяти 7 квітня.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що SSB кілька років тому "провело істотну транзакцію" з Росією. Про це повідомляється на сайті американського Федерального реєстру.
Відповідно до закону Про протидію противникам Америки через санкції, щодо SSB запровадять заборону на експорт американської продукції. Також буде заборонено видавати кредити на суму в понад 10 млн доларів.
Крім того санкції торкнуться глави SSB Ісмаїла Деміра і ще трьох керівників. Американцям буде заборонено вести справи з цими громадянами Туреччини. Активи фігурантів списку в США заморожуються, влада США не видаватиме візи цим людям.
Росія і Туреччина уклали контракт на поставку Москвою Анкарі комплексів С-400 в 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи. Рішення Анкари викликало різко негативну реакцію у США і Альянсу в цілому.
Санкції США проти Росії - про що повідомлялося раніше:
- 29 січня в Білому домі заявили про те, що американська адміністрація веде роботу з підготовки нових санкцій проти РФ у зв'язку з отруєнням Навального. Американці мають намір детально вивчити інцидент, після чого особисто президент Джо Байден ухвалить рішення про застосування обмежень проти Росії.
- 13 лютого в Держдепі США заявили, що Джо Байден доручив розвідці підготувати доповідь про всі протиправні дії Росії за останні кілька років. За підсумками буде ухвалено рішення про запровадження нових обмежень.
- 22 лютого радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон в найближчі тижні визначиться із заходами у відповідь на торішню хакерську атаку Росії на американські федеральні відомства. Він уточнив, що це будуть не лише санкції.
- 17 березня Сполучені Штати Америки оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
- У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації жорстко відреагували на запровадження чергових санкцій США - у відомстві негайно викликали посла Анатолія Антонова з Вашингтона для консультацій.