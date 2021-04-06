Турция поплатится за крупную сделку с РФ: США введут санкции

Энтони Блинкен / Фото Reuters

Государственный департамент США введет санкции против турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) за сделки с российским оборонным сектором. Ограничения начнут действовать 7 апреля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что SSB несколько лет назад "провело существенную транзакцию" с Россией. Об этом сообщается на сайте американского Федерального реестра.

Согласно закону О противодействии противникам Америки из-за санкций, в отношении SSB введут запрет на экспорт американской продукции. Также будет запрещено выдавать кредиты на сумму в более 10 млн долларов.

Кроме того санкции коснутся главы SSB Исмаила Демира и ещё трёх руководителей. Американцам будет запрещено вести дела с этими гражданами Турции. Активы фигурантов списка в США замораживаются, власти США не будут выдавать визы этим людям.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом.

Санкции США против России – о чем сообщалось ранее: