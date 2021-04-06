Турция поплатится за крупную сделку с РФ: США введут санкции

Санкции коснутся турецкого Управления оборонной промышленности, его главы Исмаила Демира и ещё трёх руководителей.
Государственный департамент США введет санкции против турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) за сделки с российским оборонным сектором. Ограничения начнут действовать 7 апреля.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что SSB несколько лет назад "провело существенную транзакцию" с Россией. Об этом сообщается на сайте американского Федерального реестра.
Согласно закону О противодействии противникам Америки из-за санкций, в отношении SSB введут запрет на экспорт американской продукции. Также будет запрещено выдавать кредиты на сумму в более 10 млн долларов.
Кроме того санкции коснутся главы SSB Исмаила Демира и ещё трёх руководителей. Американцам будет запрещено вести дела с этими гражданами Турции. Активы фигурантов списка в США замораживаются, власти США не будут выдавать визы этим людям.
Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом.
Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:
- 29 января в Белом доме заявили о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
- 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
- 17 марта Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком".
- В Министерстве иностранных дел Российской федерации жестко отреагировали на введение очередных санкций США - в ведомстве немедленно вызвали посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.