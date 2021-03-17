У Путина резко отреагировали на новые санкции США

В МИД Российской федерации возмущены из-за очередных торговых санкций США - в ведомстве решили немедленно вызвать посла из Вашингтона для консультаций.
В Министерстве иностранных дел Российской федерации жестко отреагировали на введение очередных санкций США - в ведомстве немедленно вызвали посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.
Консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться" в контексте отношений между Россией и США, пишет сайт МИД РФ вечером в среду, 17 марта.
"Для нас главное – определить, какими могут быть пути исправления находящихся в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", – заявили в МИД РФ.
Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:
- 29 января в Белом доме заявили о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
- 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
- 17 марта Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком".
Автор: Екатерина Трохимчук