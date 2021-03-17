У Путина резко отреагировали на новые санкции США

В МИД РФ отреагировали на санкции США / Reuters

В Министерстве иностранных дел Российской федерации жестко отреагировали на введение очередных санкций США - в ведомстве немедленно вызвали посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.

Консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться" в контексте отношений между Россией и США, пишет сайт МИД РФ вечером в среду, 17 марта.

"Для нас главное – определить, какими могут быть пути исправления находящихся в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", – заявили в МИД РФ.

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