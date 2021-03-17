УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина резко отреагировали на новые санкции США

17 марта 2021, 20:58
Прослушать новость
Остановить

В МИД Российской федерации возмущены из-за очередных торговых санкций США - в ведомстве решили немедленно вызвать посла из Вашингтона для консультаций.

Санкции
В МИД РФ отреагировали на санкции США / Reuters

В Министерстве иностранных дел Российской федерации жестко отреагировали на введение очередных санкций США - в ведомстве немедленно вызвали посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.

Консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться" в контексте отношений между Россией и США, пишет сайт МИД РФ вечером в среду, 17 марта.

"Для нас главное – определить, какими могут быть пути исправления находящихся в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", – заявили в МИД РФ.

Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:

  • 29 января в Белом доме заявили о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
  • 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
  • 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
  • 17 марта Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком".
новости России МИД РФ санкции США
Сейчас вы просматриваете новость «У Путина резко отреагировали на новые санкции США». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Байден открыто назвал Путина убийцейБайден открыто назвал Путина убийцей Вице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен ЕвропеВице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе США ударили по России новыми санкциями из-за отравления НавальногоСША ударили по России новыми санкциями из-за отравления Навального В России назвали условие для большой войны на ДонбассеВ России назвали условие для большой войны на Донбассе Россия нашла способ отомстить Киеву за обидные плакаты про КрымРоссия нашла способ отомстить Киеву за обидные плакаты про Крым

Последние новости

21:46
Степанов рассказал, когда могут ввести локдаун и успокоил украинцев
21:37
Школьников 4 и 9 классов освободили от важных экзаменов Видео
21:23
Украинская телеведущая занялась добычей и продажей драгоценных камней
21:20
Еда "за" и "против" иммунной системы: что ослабляет наше здоровье Видео
21:15
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
Реклама
21:13
В Украину завезли опасные фрукты Видео
20:58
У Путина резко отреагировали на новые санкции США
20:46
Завтрак "огонь": зачем добавлять имбирь к утренней трапезе Видео
20:45
Слава Каминская призналась в изменах мужу во время брака
20:40
Российский аналитик рассказал, как Путин относится к Зеленскому
20:25
Арестович влип в очередной скандал из-за "пропагандистов" Видео
20:23
Sony бесплатно и навсегда раздаст 10 игр для владельцев PS4 и PS5
20:22
В Киеве запретили пускать зрителей на футбольные матчи Видео
20:22
В моду на весну-лето пришли удивительные трикотажные платья Фото
20:02
В Тернополе в скорую с COVID-вакцинами въехала иномарка, есть пострадавшие Видео
19:30
Заседание ТКГ по Донбассу завершилось скандалом Видео
19:28
Литвин в пролете: определились главные кандидаты на пост ректора КНУ Шевченко
19:23
Байден назвал Путина убийцей и теперь у него проблема мнение
19:15
Режиссерская версия Disco Elysium наконец-то получила дату релиза Видео
19:13
В работе сервисов Google произошел масштабный сбой
Реклама
19:01
В полиции раскрыли, что рвануло в Боярке Видео
18:51
Кулеба резко ответил Ирану за финальный отчет о катастрофе самолета МАУ Видео
18:48
Посол объяснил, почему Германия обязана сыграть главную роль в деоккупации Крыма
18:40
Rockstar выпустила для GTA Online долгожданный многими игроками патч Видео
18:10
У Кличко рассказали, когда в Киеве введут локдаун Видео
17:50
Вышел фанатский ремейк Half-Life: Blue Shift на базе Black Mesa Видео
17:50
Модная стрижка пикси 2021, которая подарит вам невероятное вдохновение Фото
17:47
Ученые нашли способ определять Альцгеймера за многие года до наступления болезни Видео
17:45
В ГБР закрыли дело против бизнесвумен Русалиной и уволили следователя - СМИ
17:36
Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и запреты Видео
17:28
Россия объяснилась за вторжение вертолета в Украину Видео
16:56
Финал саги Думслеера: датирован выход финального DLC для DOOM Eternal Видео
16:55
Социологи выяснили, кому из политиков меньше всего доверяют украинцы
16:51
Как правильно варить компот: секреты приготовления идеального напитка Видео
16:18
ВОЗ вынесла предварительный вердикт вакцине AstraZeneca Видео
16:17
Bethesda планирует провести со Starfield аналогичный Fallout 4 трюк Видео
16:16
В Раде одобрили дату проведения выборов мэра Харькова
15:39
За сексуальную эксплуатацию детей в Украине начали наказывать по-новому Видео
15:20
В магазине PlayStation продают игры серии Metro со скидками до 85%
15:18
США ударили по России новыми санкциями из-за отравления Навального Видео
Реклама
15:16
Врачи назвали японский продукт, который продлевает жизнь Видео
14:55
Мерзнем и мокнем: синоптик дала депрессивный прогноз погоды до конца недели Видео
14:49
Премьер назвал главное условие введения локдауна в Украине Видео
14:19
Кабмин уволил главу Укрзализныци Видео
14:10
Названы самые популярные сайты среди украинцев – инфографика
13:59
В коронавирусных больницах Киева нет мест – врач Видео
13:30
Байден открыто назвал Путина убийцей Видео
13:30
Россия нашла способ отомстить Киеву за обидные плакаты про Крым Видео
13:23
Назвали ведущих и хедлайнеров премии Yuna 2021
13:16
Львов закрывается: в городе вводят локдаун из-за коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять