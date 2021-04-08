У Байдена готують новий удар по Путіну: ЗМІ з'ясували, кого торкнуться санкції

Білий дім готує відповідь на ворожі дії Кремля / Reuters

Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість висилки російських дипломатів з країни та запровадження нових санкцій щодо людей з оточення президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназваних американських чиновників. Зокрема, співрозмовники видання повідомили, що адміністрація Білого дому завершила вивчення правопорушень з боку Росії, включаючи втручання у вибори і кібератаку на урядові установи через програму Solar Winds.

Згідно з даними джерел, серед потенційних заходів у відповідь розглядаються санкції проти окремих осіб та організацій в РФ, а також висилка російських співробітників розвідки, які, за версією Вашингтона, можуть перебувати в США під дипломатичним прикриттям.

Крім того, відповідні кроки американської сторони, імовірно, включатимуть санкції, зокрема щодо людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна. Обмеження також можуть торкнутися органів, які пов'язані з втручанням у вибори.

Ще одне видання – Politico - з посиланням на джерело пише про те, що Мін'юст США затвердив принаймні два нових пакети санкцій проти оператора будівництва газопроводу Північний потік-2. Йдеться про компанію Nord Stream 2 AG та її керуючого директора Маттіаса Варніга.

Санкції були затверджені Мін'юстом ще в березні, проте поки що вони не були запроваджені. На даний момент невідомо, чи увійдуть Nord Stream 2 AG і Варніг до списку санкцій, який Адміністрація президента представить Конгресу в травні.

Відносини США та Росії - про що повідомлялося раніше: