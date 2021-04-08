У Байдена готовят новый удар по Путину: СМИ выяснили, кого коснутся санкции

Администрация Белого дома завершила изучение правонарушений со стороны России. Теперь там готовят ответ на враждебные действия Кремля.
Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций в отношении людей из окружения президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванных американских чиновников. В частности, собеседники издания сообщили, что администрация Белого дома завершила изучение правонарушений со стороны России, включая вмешательство в выборы и кибератаку на правительственные учреждения через программу Solar Winds.
Согласно данным источников, среди потенциальных ответных мер рассматриваются санкции против отдельных лиц и организаций в РФ, а также высылка российских сотрудников разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.
Кроме того, ответные шаги американской стороны, вероятно, будут включать в себя санкции, в том числе в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину. Ограничения также могут коснуться органов, которые связаны с вмешательством в выборы.
Еще одно издание – Politico – со ссылкой на источник пишет о том, что Минюст США утвердил по крайней мере два новых пакета санкций против оператора строительства газопровода Северный поток-2. Речь идет о компании Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига.
Санкции были утверждены Минюстом еще в марте, однако пока что они не были введены. На данный момент неизвестно, войдут ли Nord Stream 2 AG и Варниг в санкционный список, который администрация президента представит конгрессу в мае.
Отношения США и России – о чем сообщалось ранее:
- 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
- В ответ Москва решила отозвать своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.
- Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "убийцей".
- 18 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Штаты должны сохранить отношения. И тут же вызвал американского коллегу Джо Байдена на дебаты в прямом эфире.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что согласился признать хозяина Кремля "убийцей".