У Байдена готовят новый удар по Путину: СМИ выяснили, кого коснутся санкции

Белый дом готовит ответ на враждебные действия Кремля / Reuters

Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций в отношении людей из окружения президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванных американских чиновников. В частности, собеседники издания сообщили, что администрация Белого дома завершила изучение правонарушений со стороны России, включая вмешательство в выборы и кибератаку на правительственные учреждения через программу Solar Winds.

Согласно данным источников, среди потенциальных ответных мер рассматриваются санкции против отдельных лиц и организаций в РФ, а также высылка российских сотрудников разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.

Кроме того, ответные шаги американской стороны, вероятно, будут включать в себя санкции, в том числе в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину. Ограничения также могут коснуться органов, которые связаны с вмешательством в выборы.

Еще одно издание – Politico – со ссылкой на источник пишет о том, что Минюст США утвердил по крайней мере два новых пакета санкций против оператора строительства газопровода Северный поток-2. Речь идет о компании Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига.

Санкции были утверждены Минюстом еще в марте, однако пока что они не были введены. На данный момент неизвестно, войдут ли Nord Stream 2 AG и Варниг в санкционный список, который администрация президента представит конгрессу в мае.

Отношения США и России – о чем сообщалось ранее: