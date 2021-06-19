У Байдена назвали абсурдною інформацію про замороження військової допомоги Україні на $100 млн

Джен Псакі назвала абсурдною інформацію про замороження військової допомоги Україні на 100 млн доларів / Reuters

У Білому домі заявили, що відомості про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. Прессекретарка президента США Джен Псакі зазначила, що на цей момент Києву надана в повному обсязі допомога, запланована Конгресом.

Псакі також повідомила, що США підготували кошти на випадок подальшого вторгнення Росії до України. Водночас вона не уточнила, про яку суму йдеться.

"Лише минулого тижня, перед самітом США-Росія ми надали 150-мільйонний пакет допомоги в галузі безпеки, включаючи зброю", - зазначила Псакі.

У заяві підкреслюється, що Байден прямо сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що США непохитно допомагатимуть у збереженні суверенітету України.

Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні у розмірі 100 мільйонів доларів, який містить у собі летальну зброю. Посилаючись на джерела, видання зазначило, що над підготовкою документа працювали чиновники Держдепартаменту і Пентагону. Але одне з джерел повідомило, що пакет все ще може бути швидко відправлений до України.

Зазначимо, з моменту вторгнення Росії до України у 2014 році й анексії Криму Сполучені Штати надали Києву військову допомогу на суму майже 2,5 мільярда доларів, включаючи неозброєні безпілотники, радіостанції і протитанкові ракети Javelin.

Цього року Пентагон схвалив два пакети допомоги Україні на загальну суму 275 млн доларів.

Перший пакет, підписаний у березні, поповнив український флот ще двома збройними патрульними катерами Mark VI, що стало частиною більшої угоди на суму 600 млн доларів на 16 таких катерів, підписаної у 2020 році.

У червні Конгрес схвалив ще один пакет на 150 млн доларів.

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