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У Байдена назвали тему обговорення на зустрічі з Путіним

28 квітня 2021, 23:07
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Президент США на зустрічі з Путіним хоче обговорити агресію РФ.

Байден Путін
Байден хоче обговорити Україну на зустрічі з Путіним / Reuters

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван розповів, про що Джо Байден хоче поговорити з президентом Росії.

За словами Саллівана, Байден хоче обговорити ситуацію навколо України, передає телеканал MSNBC.

Як розповів Салліван, Байден під час попередніх телефонних розмов з Путіним висловлював свою стурбованість з приводу військового накопичення Росії поблизу України.

"Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому (підтримувати Україну - ред.), але ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висунення публічних ультиматумів", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, якщо Байден і Путін на зустрічі піднімуть питання України, то без самої України це обговорення не буде предметним.

читайте такожУ Кремлі розповіли, коли Путін зустрінеться з Байденом

Переговори Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:

новини США Володимир Путін Джо Байден Джейк Салліван
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