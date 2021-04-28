У Байдена назвали тему обговорення на зустрічі з Путіним

Президент США на зустрічі з Путіним хоче обговорити агресію РФ.
Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван розповів, про що Джо Байден хоче поговорити з президентом Росії.
За словами Саллівана, Байден хоче обговорити ситуацію навколо України, передає телеканал MSNBC.
Як розповів Салліван, Байден під час попередніх телефонних розмов з Путіним висловлював свою стурбованість з приводу військового накопичення Росії поблизу України.
"Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому (підтримувати Україну - ред.), але ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висунення публічних ультиматумів", - сказав він.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, якщо Байден і Путін на зустрічі піднімуть питання України, то без самої України це обговорення не буде предметним.
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Переговори Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним. В ході дискусії він заявив про підтримку України, закликав Путіна припинити військовий тиск біля українських кордонів, і попередив про нові санкції Вашингтона щодо Москви. Також глава Білого дому запропонував Путіну провести зустріч на території однієї з європейських держав.
- 15 квітня США ввели нові санкції проти РФ. Після чого Росія ввела відповідні санкції щодо Штатів. Росіяни прийняли рішення про висилку американських дипломатів і внесли в "чорні списки" високопоставлених чиновників з США.
- Пізніше в МЗС Росії зробили заяву про те, що Москва сумнівається в можливості проведення зустрічі Путіна і Байдена через нові санкції США.
- Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван уточнював, що зустріч Байдена і Путіна пройде тільки за певних умов.