У Байдена назвали тему обсуждения на встрече с Путиным

Байден хочет обсудить Украину на встрече с Путиным / Reuters

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан рассказал, о чем Джо Байден хочет поговорит с президентом России.

По словам Салливана, Байден хочет обсудить ситуацию вокруг Украины, передает телеканал MSNBC.

Как рассказал Салливан, Байден во время предыдущих телефонных разговоров с Путиным выражал свою обеспокоенность по поводу военного накопление России вблизи Украины.

"Это то, что мы намерены делать в будущем (поддерживать Украину - ред.), но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, если Байден и Путин на встрече поднимут вопрос Украины, то без самой Украины это обсуждение не будет предметным.

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