У Байдена назвали тему обсуждения на встрече с Путиным

Президент США на встрече с Путиным хочет обсудить агрессию РФ.
Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан рассказал, о чем Джо Байден хочет поговорит с президентом России.
По словам Салливана, Байден хочет обсудить ситуацию вокруг Украины, передает телеканал MSNBC.
Как рассказал Салливан, Байден во время предыдущих телефонных разговоров с Путиным выражал свою обеспокоенность по поводу военного накопление России вблизи Украины.
"Это то, что мы намерены делать в будущем (поддерживать Украину - ред.), но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов", - сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, если Байден и Путин на встрече поднимут вопрос Украины, то без самой Украины это обсуждение не будет предметным.
Читайте такжеВ Кремле рассказали, когда Путин встретится с Байденом
Переговоры Байдена и Путина – о чем ранее сообщал Главред:
- 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ, и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.
- 15 апреля США ввели новые санкции против РФ. На следующий день Россия ввела ответные санкции в отношении Штатов. Россияне приняли решение о высылке американских дипломатов и внесли в "черные списки" высокопоставленных чиновников из США.
- Позже в МИД России сделали заявление о том, что Москва сомневается в возможности проведения встречи Путина и Байдена из-за новых санкций США.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан уточнял, что встреча Байдена и Путина пройдет только при определенных условиях.